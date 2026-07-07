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丸亀製麵丼飯品牌「山牛將」2號店插旗台北市　預計8月開幕

▲丸亀製麵跨足燒肉丼！「山牛將」首店落腳台南。（圖／丸亀製麵提供）

▲丸亀製麵旗下「山牛將」2號店插旗台北。（圖／丸亀製麵提供）

記者黃士原／台北報導

丸亀製麵旗下丼飯品牌「YAKINIKU YAMAGYU 山牛將」去年8月首度登台，經過近1年才準備開出2號店，地點落腳台北統一時代百貨，預計8月跟大家見面。

2017年誕生於日本的「山牛將」，是丸亀製麵母公司「東利多控股」旗下燒肉品牌，主打「堆疊的牛肉帶來飽足感與幸福感」的燒肉丼，店鋪堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法，將肉汁封存、炭香上身，打造一碗香氣四溢的燒肉丼。

▲山牛將堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法，將肉汁封存。（圖／丸亀製麵提供）

山牛將去年8月首度登台，1號店進駐新光三越台南小北門店，經過近1年才準備開出2號店，地點落腳台北統一時代百貨，預計8月跟大家見面。

台灣山牛將提供牛肉與豬肉兩種肉品，搭配特選越光米的丼飯組合，最低159元即可輕鬆享受現烤燒肉丼飯。除了招牌原味燒肉吃法，可選擇添加特製蔥鹽或麻辣配料變換口味，更有受小朋友喜愛的咖哩口味燒肉飯。

▲福勝亭「開運豬排定食套餐」。（圖／三商餐飲提供）

另外，福勝亭特別選在暑假推出限時優惠，7月12日前，只要憑活動截圖至全台福勝亭門市內用或外帶，開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食可享優惠價199元（原價230元，現省31元）。每份定食內用還可享白飯、味噌湯及高麗菜絲免費續加。

除了快閃優惠外，福勝亭7月也同步推出三商i美食APP會員專屬優惠，每月10日會員日，會員可享單點商品85折優惠。
 

關鍵字： 美食雲 丸亀製麵 山牛將

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