珍煮丹小玉西瓜茉莉免費喝！小暑手搖優惠　CoCo、麻古買1送1

▲珍煮丹今日免費送「小玉西瓜系列」兌換券。（圖／珍煮丹提供）

記者蕭筠／台北報導

今天是小暑，天氣將逐漸炎熱，各大手搖飲祭出限定優惠幫民眾消暑，珍煮丹免費送「小玉西瓜茉莉」兌換券、CoCo咖啡系列買1送1；另有再睡5分鐘棉被厚奶蓋系列免費升級芒果奶蓋、丘森茶室果茶+厚奶任選2杯99元。

▲麻古茶坊翡翠柳橙買1送1。（圖／麻古茶坊提供）

●珍煮丹

珍煮丹今天上午11時起於官方IG送免費飲料，點擊限時動態即可領取「小玉西瓜茉莉」兌換券，限量100張，領完為止。兌換券使用期限為領取後7天內。

●CoCo

CoCo今日門市、都可訂都有「咖啡系列同價位買1送1」，品項有美式、果咖美式、生椰系列，不限購。8月12日前加碼在foodpanda推「西西里手搗檸檬美式」、「粉角奶茶」、「仙草蜜」、「紅柚雙響炮」買1送1。

●麻古茶坊

麻古茶坊14日前「翡翠柳橙買1送1」，Uber Eats限定。

●再睡5分鐘

再睡5分鐘20日前購買「棉被厚奶蓋系列」，且於社群平台分享指定畫面並出示，即可免費升級芒果奶蓋。

●丘森茶室

丘森茶室24日前推「A+B$99」組合優惠，「山嵐果語系列」搭配「丘森厚奶茶系列」，2杯只要99元。

●鮮茶道

鮮茶道9月30日前「芒果系列任選2杯99元」，品項包括「四季芒果琉璃凍」、「熱帶光芒三重奏」、「阿里山芒果冰茶」。