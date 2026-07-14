直擊熊本熊部長辦公室！免預約免門票　表演時刻表一次看

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者温筌

熊本市中心的鶴屋百貨東館一樓，免門票參觀，能玩拍超可愛的熊本熊公仔，還能到現場欣賞熊本熊部長精彩的演出。熊本熊部長辦公室有販售各種療癒周邊商品，占地不大，但很值得搭配熊本周邊景點一起玩。

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交通方式&停車資訊



玩九州熊本，除了必踩點的熊本城外，熊本熊部長的辦公室也一定不能錯過，真的會完全被熊本熊可愛萌樣給吸引。這一站特別安排來熊本熊部長辦公室，地點就在熊本熊廣場，開車導航地標即可，也可以搭熊本的路面電車前往，於水道町站下車即達，除了自駕前往，也能搭水道町電車來玩，附近也有付費停車場，開車停車還算方便。





園區環境

熊本熊部長的辦公室就位在Tetria熊本大樓1樓，有規劃無障礙坡道，輪椅或是推車都可以進來。入口的熊本熊大公仔真的是太吸睛，可愛的熊本熊，是玩熊本廣場的必拍打卡點，背景七彩又繽紛，超適合帶小朋友來拍照。

熊本熊部長表演時刻表

來熊本熊廣場，別忘了看一下熊本熊部長的辦公時間，基本上周一到周五都是下午14：00－14：30分，周末每天會有兩場，上下午各一場，此外熊本熊部分也有公休時間，建議出發前，一定要先在官網上看時刻表，依官方公告為主。請注意熊本熊部長辦公時間免預約免門票，但人潮多，建議活動開始前半小時就能先搶好位置。





童趣舞台

熊本熊部長辦公室室內童趣繽紛溫馨，有舞台和大電視，小朋友能跟著熊本熊一起跳舞，小小的身體，坐在舞台廣場上看熊本熊影片，小手手也會想要一起律動和拍手，好可愛。除了欣賞精彩的熊本熊影片外，還能一起體驗互動遊戲，站在舞台上合影，當天來熊本熊部長辦公室的人潮不多，也可能是因為當天的表演活動結束了吧。

▲這面是合影牆，大家都能來和熊本熊部長拍照。

熊本熊部長辦公室

這一間就是熊本熊部長的辦公室，陳列一台重機，還有熊本熊部長出遊的相片，聽服務人員說，此區為展覽區域，布景不定期更換。

熊本熊周邊商品

這裡也很多周邊商品能採購，像零食泡麵、餅乾海苔、文具用品、服飾毛巾，商品種類適中可以來尋寶，此外，館內也有販售咖啡和冰淇淋。熊本熊部長辦公室角落有座無底洞，很有創意的設計，可以看到熊本熊在爬樓，其實熊本熊部長辦公室占地真的不大，最熱門的應該就是熊本熊部長的精彩演出，聽說表演很精彩，還能和大小朋友互動，推薦大家玩熊本，也能來熊本熊部長辦公室逛逛。

▲熊本熊部長辦公室角落有座無底洞，很有創意的設計，可以看到熊本熊在爬樓。

熊本熊廣場／熊本熊部長辦公室



地址：日本〒860－0808 Kumamoto, Chuo Ward, Tetorihoncho, 8－2 テトリアくまもとビル 1階

營業時間：10：00－19：00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

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