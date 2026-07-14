辦桌大菜縮小上桌！苗栗老字號沙鍋魚頭　白菜滷湯底濃郁鮮甜

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

「阿為沙鍋魚頭」原本是「鮮美味」，是不少頭份在地人從小吃到大的老味道，現在換了名字，熟悉的味道依舊沒變。一般人想到沙鍋魚頭、海鮮米粉，第一印象都是份量大、適合多人一起吃，但這家沙鍋魚頭很貼心，除了多人份，也有適合單人享用的選擇，不用苦苦開揪，一個人也能吃。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

店家位置

就在頭份市區周邊，交通算方便，不管是開車還是騎車過來都算好找。在地老店口碑穩定，即使換了名字，生意一樣超好。

內用環境

就是一間乾淨舒適還有開冷氣的小店。賣的都是我們熟悉的熱炒、古早味辦桌用的大鍋菜，通常都是合菜、辦桌才會吃得到，這裡讓你一個人就能點來吃。

▲老闆以大鍋熬煮古早味辦桌菜，再依照人數分裝成小砂鍋上桌。

菜單

熱炒區需要前一天訂購的部分要注意一下，本來想吃酥香豬腳長壽麵線幫朋友慶生，可惜我們沒注意到需要前一天預訂，所以就沒吃到，好可惜。除此之外，還有脆皮豬腳、油雞、客家小炒等等，不過別忘了這裡的招牌是沙鍋魚頭跟海鮮米粉。

▲湯底以沙茶醬搭配白菜滷熬煮，其實湯頭本身已經夠濃厚了，不需要任何調味料。

小海陸霸王鍋（適合2～3個人吃）

我直接點小海陸霸王鍋，有鮭魚頭、大蝦、丸子、芋頭塊，我們三大一小吃很剛好，符合這小砂鍋的份量，甚至還吃不完打包。

▲炸過的鮭魚頭非常大一隻，湯頭更是用大量白菜跟沙茶醬熬煮得鮮甜濃郁。

▲芋頭塊也是炸過的，貢丸好吃。

▲這蝦子真的大隻，配料都是陸續送上桌，所以一層層吃下來真的有夠飽。

三七滷肉飯（小）

▲我還加點滷肉飯，怕大家吃不飽，結果沒想到這麼飽！不過滷肉飯真的很鹹香入味，是好吃的滷肉飯。



阿為沙鍋魚頭／海鮮米粉（原：鮮美味）

地址：苗栗縣頭份市中華路763號

電話：037－685139

營業時間：11：00－13：30；16：30－19：30（周一店休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►大馬柔佛絕美海景咖啡廳開箱！隔壁就是龍蝦名店 排順遊超方便

►熱帶水果吃到飽！大馬柔佛自由行必排這農場 騎越野車穿梭果林間

►吉隆坡必訪美食商場！集結大馬各地經典老店 還有百年炭炒福建麵