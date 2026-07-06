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6人同行1人免費　「蘇杭」2家分店吃到飽加碼優惠

▲蘇杭東坡肉。（圖／取自蘇杭餐廳 江浙料理 Su Hung Restaurant臉書）

▲蘇杭東坡肉。（圖／取自蘇杭餐廳 江浙料理 Su Hung Restaurant臉書）

記者黃士原／台北報導

近年都會在暑假推出吃到飽的「蘇杭」餐廳，將於7月15日至8月31日回歸，裕隆城店、板橋店同步舉行，日前業者再加碼，6人同行1人免費。

蘇杭是台北知名的江浙菜餐廳，業者日前宣布板橋店及365上海餐酒館的裕隆城店，同步於7月15日至8月31日推吃到飽快閃活動，活動還沒開始，業者宣布再加碼，6人同行1人免費，已訂位消費者同享優惠。

▲乾鍋肥腸。（圖／取自蘇杭365上海餐酒館臉書）

蘇杭板橋店吃到飽方案價格為1180元（須6人同行），活動期間內的周一至周五午餐供應，菜單上有50道品項可無限續點，每桌加送杭州老鴨煲。蘇杭365上海餐酒館裕隆城店餐價也是1180元，時間為周一至周五午餐及晚餐供應，菜單上品項為45道，免費加送菜色為神仙雞湯。

兩家分店吃到飽菜單有冷盤、海鮮、麵飯、肉品、蔬菜、湯羹及點心，知名江浙菜例如東坡肉、乾鍋肥腸、雪菜魚片、糖醋排骨、上海砂鍋菜飯、寧波老燒蛋、翡翠海鮮羹及小籠湯包等都吃得到。

▲桃園喜來登酒店禧粵樓中餐廳吃到飽活動再度回歸。（圖／取自桃園喜來登酒店官網）

另外，桃園喜來登酒店禧粵樓中餐廳吃到飽活動7月再登場，不管是經典粵式菜、手工港點、海鮮料理與招牌櫻桃片皮鴨，都是現點現做，超過50道料理無限續點，除了有大家熟悉的蘿蔔糕、海鮮腐皮捲、魚子燒賣，還有XO醬滑蛋鮮蚵煲、海皇龍膽石斑球、金蒜絲蒸扇貝等，開胃冷菜還有花雕鮑魚。

禧粵樓吃到飽活動成人（13歲以上）1180元+10%，兒童（7至12歲）590元+10%，幼童（3至6歲）300元+10%，平日、假日皆適用，不限人數及用餐時間。
 

關鍵字： 美食雲 蘇杭 吃到飽

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