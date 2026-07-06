桃園「免費賞花新秘境」！2千坪紫薇海開7成　還能喝咖啡放空

▲桃園中壢青青里山園藝占地2千坪，約有200棵紫薇花盛開。（圖／IG@yijiun_lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者彭懷玉／採訪報導

隱身桃園中壢的「青青里山園藝」內，約有200棵紫薇花陸續綻放，花況已達7至8成，粉紫色花朵點綴2千坪綠意園區，加上免費入園，還能坐下來喝咖啡、逛植栽，度過午後悠閒時光。

▲「青青里山園藝」自去年起營運，開幕至今均採免費入園。（圖／IG@yijiun_lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



業者表示，「青青里山園藝」自去年起營運，開幕至今均採免費入園，源自創辦人對植物的熱愛，他希望打造一處結合自然景觀、園藝美學與生活美感的空間。業者說明，園區占地2千坪，目前約有200多棵紫薇，且數量仍持續增加，現階段花況約7至8成，若後續持續復花，賞花期可一路延續至10月中旬。

▲「青青里山園藝」紫薇花況約7至8成，觀賞期可至10月中。（圖／IG@yijiun_lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



不只紫薇花海，園內也規劃文青風植栽空間「小花慢慢」，販售各式中小型植栽、進口盆器等園藝商品，讓喜愛綠植的民眾可以慢慢挑選，為居家空間增添綠意。

▲不同色澤的紫薇花與藍天白雲相輝映，令人心曠神怡。（圖／IG@yijiun_lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



另一處不能錯過的亮點，則是園區中央的「墨西哥落羽松神木」。這棵百年落羽松由園區負責人特地自台南移植而來，不同於一般落羽松冬季會變色落葉，墨西哥落羽松屬於常綠品種。園方還設置景觀平台，方便旅客近距離欣賞高聳壯觀的樹姿。



逛累了，不妨到園內的「里山咖啡」稍作休息，店內提供咖啡、茶飲及甜點，旅客可以一邊品嚐下午茶、一邊欣賞紫薇花與庭園景觀，享受繽紛花海帶來的療癒，藉此放鬆身心。