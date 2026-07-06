兩大人氣定食特價199元「現省31元」　福勝亭暑假優惠連推7天

▲福勝亭「開運豬排定食套餐」。（圖／三商餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

暑假來了！福勝亭「人氣定食快閃周」7月6日至7月12日限時登場，人氣第一的開運豬排定食與鮮嫩炸雞柳定食，原價230元，活動期間只要199元，現省31元。

福勝亭開運豬排定食及鮮嫩炸雞柳定食一直都是門市熱銷商品。開運豬排定食選用低溫豬排，現點現炸，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁；鮮嫩炸雞柳定食則以鮮嫩雞柳裹上酥脆麵衣，外酥內嫩、口感輕盈不油膩。

▲福勝亭「鮮嫩炸雞柳定食」。（圖／三商餐飲提供）



福勝亭特別選在暑假推出限時優惠，7月6日至7月12日，只要憑活動截圖至全台福勝亭門市內用或外帶，開運豬排定食與鮮嫩炸雞柳定食可享優惠價199元（原價230元，現省31元）。每份定食內用還可享白飯、味噌湯及高麗菜絲免費續加。

除了快閃優惠外，福勝亭7月也同步推出三商i美食APP會員專屬優惠，每月10日會員日，會員可享單點商品85折優惠。

▲金子半之助「鰻舞極天丼」。（圖／金子半之助提供）

另外，金子半之助日前推出全新季節限定「鰻舞極天丼」，以香氣濃郁、肉質細嫩的蒲燒鰻魚為主角，表層以噴槍炙燒帶出醬香、內裡柔嫩的迷人風味；再來搭配舞菇、鳳尾蝦、青龍、茄子、玉子以及海苔天婦羅等食材。