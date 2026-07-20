粗壯帝王蟹腳海鮮塔超浮誇！台中老宅燒肉全程代烤還幫剝殼

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳莉玟

台中西區燒肉推薦「精誠壹山」，隱身在精誠商圈美軍宿舍老宅群中的精誠壹山，主打現撈的活體生猛海鮮與日本A5和牛等高檔食材，提供隱密包廂與專人全程代烤的尊榮服務。這次聚餐點的是「愛你一萬年三人套餐」，加價1399元升級帝王蟹兩吃，一次爽嗑澎湃霸氣的帝王蟹腳與鎖住大海精華的石燒帝王蟹，再搭配海鮮塔、3款肉品、8道附餐，整個海陸痛風宴不只視覺超浮誇，份量也飽足又過癮！記得提早預約、使用壽星優惠。

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精誠壹山在哪裡？

位在台中西區的精誠路與精誠五街交叉口，雖然地址是精誠路13號，但其實它的入口是隱藏在精誠五街巷弄中，再加上店家招牌不是相當顯眼，對此區不熟的很容易錯過。開車的人要注意，由於精誠商圈的巷弄狹小，停車建議可以到附近的東興停車場，步行過來大約3分鐘。

復古懷舊空間

精誠壹山是台中精誠商圈美軍宿舍群中的一座老宅，不只外觀佈置得相當引人注目與好奇。裡面裝潢更是搭配玻璃窗花、復古吊燈、老派磁磚、保留傳統磨石子地板，有著台灣60年代復古摩登感。從開幕至今都相當有人氣，而且有許多藝人來訪過。

一樓2～4人座位有著窗花隔板保留隱私，在一樓後方有小包廂、二樓則是大包廂，不管是情人約會或是團體聚餐、公司聚會都適合。

菜單與壽星優惠

餐點為雙人套餐、三人套餐，雙人套餐價格從2580元起，用餐時間120分鐘、收一成服務費。當日或當月壽星來壹山燒肉用餐，有當日或是當月壽星限定贈送菜品，記得提前預約並告知、用餐當日須帶證件。活動不定時更換，規則與優惠內容依店家現場公告為主。

這次吃的是「愛你一萬年」5688元 升級帝王蟹腳＋1399元，因為人數多，所以一次點三組，菜單上的附餐選項、肉品幾乎都點到了，每人均消差不多2600元左右。

「愛你一萬年」高級三人套餐

套餐中包含了豪華海鮮塔、3款肉品、8道附餐：本日小菜、蒸物、握壽司、米食、鍋物、壹山私房料理、飲料、甜點，整體搭配多元豐富、份量足。另外，我們加價升級將原本的活體波士頓龍蝦換成帝王蟹腳二吃，更是浮誇滿足。

▲一字排開的三座海鮮塔上滿滿蟹腳，而且這次的升級搭配帝王蟹兩吃，有原味烤帝王蟹腳與石燒帝王蟹兩種做法。

尤其是店員端著巨大海鮮塔進來時，全場驚呼、狂拿手機相機拍攝，頂端的巨大帝王蟹腳實在太吸睛了！一旁還有松葉蟹腳、蛤蠣、日本北海道生食級干貝、野生大花蝦、生食級野生砲管大軟絲、挪威鮭魚，整個擺盤就是浮誇、高調又奢華，慶生、聚會就是要像這樣有個亮點，讓整場氣氛嗨起來！

一蟹兩吃：烤帝王蟹腳

最巨、最粗壯的帝王蟹腳部分，直接原味燒烤，光是三隻蟹腳就把整個烤台佔滿滿，鮮豔橘紅蟹腳隨著炙燒高溫散發出誘人口水香氣，裡面的蟹腿肉則像是被保護著蒸熟般，水分完全沒流失、超鮮嫩！

▲不只烤得恰到好處，店員也會幫你剝好殼，讓你完全不用弄髒手直接享用。

一蟹兩吃：石燒帝王蟹

其他蟹腳與關節處則是處理過後做成石燒料理，店員會在桌邊將蟹腳倒入充滿高溫炙燙石頭的鍋中，淋上加入花雕酒與多種香料調成的特調醬汁燜燒。

那一杓醬汁淋上，瞬間整個包廂熱氣奔騰、煙霧瀰漫，讓人有種誤入仙境的錯覺，燜燒後再次開蓋的香氣更是充滿了誘人酒香、海味鹹香。

▲雖然是蟹腿肉關節處，但依舊相當飽滿有肉，經過調味料理後鹹香夠味，讓人每吃完一根就忍不住吮指一次。

其他海鮮

除了最重要主角帝王蟹之外，其他的海鮮：蛤蠣、日本北海道生食級干貝、野生大花蝦、生食級野生砲管大軟絲、挪威鮭魚，也是相當澎湃，而且經過店員專業燒烤，保留了所有食材該有的最佳賞味口感。

非常喜歡已經貼心去殼的野生大花蝦，去殼烤熟後依舊相當大尾，而且保留頭部與尾端的蝦殼，才能保有烤蝦殼的獨特香氣，而蝦肉則是大塊又Ｑ彈，在口中的滿足感爆棚。

▲頗有厚度的挪威鮭魚在店員巧手下烤得表面焦香四溢，咬下魚肉還帶有豐沛油脂，一口吃完讓人意猶未盡。

日本北海道生食級干貝從側面看的厚度令我很滿意，在專人代烤下精準掌控在最完美的五分熟程度，外表微微炙烤出香氣，內裡卻依舊保持著澎湃精華，一口咬下直接在嘴裡爆汁，充分表現出水、嫩、甜的極致美味。

▲野生砲管大軟絲則是表面烤到有點焦香感，非常彈牙，妮妮特別喜歡軟絲觸角，香氣很迷人。

5款肉品專人代烤的完美熟度！

有些燒肉餐廳的代烤只有海鮮部分，但在精誠壹山則是「全程代烤」，來到這裡真的是只需開心和朋友聊天、張嘴等吃就好。

一份套餐中會有2盤肉含3種品項，但我們一群人點了三份套餐，所以菜單上的5款肉品都有選到。私心第一名最愛日本A5和牛，均勻而豐富的油花讓整體口感相當水嫩而彈，超好吃！

▲第二愛的是美國prime牛小排，相較日本A5和牛來得薄切一些，但是入口後油花融化感也是相當迷人。

獨家香料醃製的秘製戰斧豬排帶骨炙燒更添層次香氣，而且瘦肉層中夾帶著油潤脂香，入口有著扎實肉感，又能感受到油香在嘴裡化開的滑順，愛吃豬五花人的應該也會很愛這款。

▲油花不多的牛板腱，在店員巧手下也是烤到剛好的水嫩。

特選台灣豬五花的肥油在高溫下逼出，入口有著瘦肉的扎實還帶點肥肉部分的Q脆，一烤好就馬上沾著特調辣醬吃真的是很過癮！

搭配8道精緻附餐

▲包含本日小菜、蒸物、握壽司、米食、鍋物、壹山私房料理、飲料、甜點。

泡菜

▲爽脆微辣的泡菜不只是開胃前菜，也很適合在餐期中與包肉生菜夾著肉片一起享用。

蒸物

有海鮮飛魚卵蒸蛋、紅寶石鮭魚卵蒸蛋兩款。在鮭魚卵和飛魚卵底下的蒸蛋相當柔嫩滑口，在湯匙不斷挖掘中還發現有蛤蜊，不只好吃又處處藏著驚喜。

握壽司

有干貝滿載、干貝比目魚鰭邊炙壽司、干貝黑松露牛肉炙壽司三款可選。「干貝滿載」滿滿鮮甜的小干貝讓人完全忽略了海苔與米飯的存在，充分沉醉在滿滿小干貝海味中。

米食

有蒜香蝦蝦拌飯、純淨豬肉拌飯、爆爆海鮮粥三款可選，每一鍋的份量都相當足夠。拌飯系列的米飯粒粒分明，而且香氣十足，其中我個人最愛「蒜香蝦蝦拌飯」，有大塊蝦肉和魚卵顆粒，而且蒜香味實在太誘人了，一不小心就吃一大碗！「爆爆海鮮粥」燉到相當軟爛的米粒吸飽海味鹹香，還有許多蝦肉、花枝、蛤蠣，相當暖胃好吃！

鍋物

燒烤店常見的是提供一壺雞湯，而精誠壹山很霸氣，直接出了一份火鍋，我們點了這三款：蛤蠣多多鍋、站起來爆量生蠔鍋、東京木場濃郁雞白湯。每一款都是用了大量海鮮，最驚豔的是「東京木場濃郁雞白湯」，聽起來很無聊不浮誇的名字，居然有很多蛤蠣、蝦子！

壹山私房料理

頗具創意又美味的季節水果嗶咔嗶咔，以鄂霍次克海松葉蟹腳肉為主角，搭配新鮮蘋果丁夾入軟法中，最後再以鮭魚卵點綴、桌邊現磨起司與海苔粉撒在表面，將鮮甜海味與季節水果巧妙結合，口感變化也相當豐富。

飲品

▲套餐中就有11款免加價，不只有冷、熱飲，也有無糖茶、氣泡水等，選擇相當多。

甜點

有四種可選，我們選了：檸檬愛玉、紫米紅豆湯、日本北海道生乳銅鑼燒。其中日本北海道生乳銅鑼燒不只造型可愛，銅鑼燒鬆軟、生乳甜而不膩像冰淇淋，深得小朋友們喜愛。

心得

精誠壹山海鮮燒肉不只是視覺浮誇的打卡名店，更是兼具頂級食材與極致服務的台中燒肉指標！在Google地圖上更有著超過千則以上評論、維持在4.7～4.8分的高分水準。最愛專人全程代烤的服務，而且是可以帶小孩來用餐的高檔燒肉餐廳，有了專業店員在桌邊料理食材，我們終於可以放手吃飯，不用手忙腳亂地一邊顧小孩一邊還要擔心肉烤焦。朋友、同事聚餐也能聊天不中斷，不用分心顧火候，負責張嘴大口吃、開心乾杯就好。

精誠壹山海鮮燒肉備有包廂空間、霸氣爆棚的帝王蟹海鮮塔、豐富多元的附餐、到最得人心的專人全程代烤服務，完美拯救了想要好好交流的公司聚餐與想放手吃飯的爸媽們，不論是多人聚餐、情人約會、家庭聚會、尾牙春酒、犒賞員工都適合。

精誠壹山｜海鮮燒肉專門

地址：台中市西區精誠路13號（精誠路與精誠五街交叉口）

電話：04－23296913

營業時間：平日17：00－23：00｜假日11：00－15：30、17：00－23：00

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