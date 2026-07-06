MAMAMOO華莎高雄開唱喝手搖　網讚懂喝：是「烏弄」珍珠醇奶茶

▲網友查出「MAMAMOO」成員華莎的飲料是烏弄的珍珠醇奶茶。（圖／moo_lighthouse授權提供）

記者蕭筠／台北報導

韓國女團「MAMAMOO」上周末於高雄巨蛋開唱，網友捕捉到成員華莎拿著手搖飲的畫面，讓大批粉絲發問求同款。有人查出華莎手上的飲料就是「烏弄」的珍珠醇奶茶5分糖正常冰，網友大讚「懂喝台灣茶」。業者也向《ETtoday新聞雲》證實，該款飲料就是珍珠醇奶茶。

有粉絲於Threads上分享一段MAMAMOO演唱會片段，成員華莎坐在黃色推車上，手裡拿著一杯手搖飲，邊喝邊唱歌，大批粉絲追問飲料品牌與品項，有網友比對照片推測是烏弄的紙杯，後續有人向門市詢問，店員證實華莎喝的是「珍珠醇奶茶」，5分糖正常冰。

華莎喝台灣手搖飲的舉動也讓大批人狂讚「烏弄台灣茶讚，活該爆單」、「懂喝台灣茶」，在社群平台掀起熱議。

烏弄表示，華莎喝的飲料是醇奶特調系列中「珍珠醇奶茶」，5分糖正常冰；此款以台茶十八號紅玉為基底，加入奶精與珍珠，雖不是主打招牌，仍有一批死忠消費者支持。

▲BLACKPINK成員ROSÉ來台喝50嵐的波霸紅茶拿鐵。（圖／ETtoday資料照）

歷來不少韓星來台皆有獨愛的手搖飲，像是IVE張員瑛曾大讚珍煮丹的「西瓜烏龍茶」，還因此造成缺貨；BLACKPINK的ROSÉ於高雄演唱會喝50嵐的波霸紅茶拿鐵；i-dle的雨琦選擇一沐日「黃金蕎麥拿鐵+雙粉」，舒華則是喝大茗「烤糖蕎麥凍奶青」微冰半糖。