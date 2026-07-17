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米其林二星名廚返鄉開店又摘星！開箱札幌日法混血料理

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

今天要來分享一家頗喜歡的北海道日法料理「Le Musée」，正確的說法可能是「日歐」料理，美味是一定的，價位也不算太高，先直接說結論：主廚東京二星退休回故鄉北海道開了這家餐廳，旋即得到一星殊榮Tabelog目前評分3.93，大量北海道食材入菜，多樣化的食材、味覺切換自如，又每每讓人吃得津津有味，點頭如搗蒜。

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主廚介紹
主廚石井誠有著傳奇的廚藝人生，曾在法國、義大利、西班牙多國學藝，回國後在東京米其林二星當主廚，之後回到故鄉北海道札幌開設Le Musée（2005年），米其林進駐北海道後旋即得到一星的殊榮。

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲離開時石井主廚還跟大家合照，並一一握手道別，一對一合影也來者不拒，十足十親切，沒有任何架子。

Le Musée經營理念
空間、食器、料理三合一，店名Le Musée就是法文美術館之意。另外，主廚石井先生也是北海道著名的藝術家、陶藝家和建築空間大師，堪稱多才多藝。而這點，也反映在料理上。一進店裡就可以看到大量的美術品，尤其是陶器，據說餐廳的所有陶藝品都出自他個人及團隊之手。

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲空間不大，興許也談不上華麗，但確然帶著淡淡的文藝氣息，活脫一間小型的美術展覽館。

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

這裡的酒不止紅白、香檳，也有不少日本清酒，而且居然有粉紅新政，它是個人覺得非常適當搭西餐的酒，不過價位不便宜，而且重點是很難買得到，居然能在這碰上。

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

菜色介紹
餐前小點是常見的小泡芙和迷你塔，主角是鵝肝慕斯鮭魚，但精彩的是大量的香料入嘴，在香草的陣陣衝擊下，多種食材還能堆疊出酸甜鹹油香鮮辣，卻又能清爽不搶了主食材的風味。

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

前沙拉是以類似的蔬菜冷盤呈現，上層是番茄冰沙，下面是醃漬過的番茄、黃瓜和一點點提鮮的干貝，爽快俐落的滑順和酸溜非常開胃。

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

接下來的燉飯是沿序番茄主食，加上同樣產自北海道的茄子一起燉煮，最後淋上香草橄欖油，口感立馬從冰爽變成溫和，胃袋也漸漸暖和起來。這茄子和番茄如此合拍，倒是意外的味覺經驗。

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

第二個燉飯則是以煙燻的手法代替酸甜的番茄，從歐式跨向日式，軟嫩鮮甜中透著木材煙燻的香氣甚是迷人，不管是鮑魚還是燉飯都像多了一個親密的家人般同歡共喜。

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲冷湯又綿又密很像半融的冰淇淋，好喝到不行，味道端帶著馬鈴薯清甜和淡淡的起司香。

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲過場的麵包比較沒有印象，但最後也是抹著醬汁掃光光，有時覺得這也是吃法餐、歐式料理的樂趣之一。

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲這道魚料理帶點泰式檸檬葉風味，最特別的是上面的牡蠣菜，滿滿牡蠣味太特別了。

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲水果冰沙（番茄）加上香草製成的冰淇淋，再大膽淋上橄欖油。

石狩望來豬，看著就像牛肉，吃起來也的確有牛肉般的油質好吃得亂七八糟，口感端也是軟嫩到不行，上面的清酒氣泡則帶來咀嚼前的香氣。

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

飯後的水果甜點，冷凍的哈密瓜佐海鹽藍紋起司、咖啡粉，前菜、甜點傻傻分不清，又有一點起承轉合後，回到原點的感覺。

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼Le Musée。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲飯後的咖啡也不錯。

Le Musée

地址：北海道札幌市中央区宮の森1条14－3－20 ル・ミュゼ 2F
營業時間：12：00－14：00、18：30－20：00（每月第一、二個周日和第三、四個周一公休)

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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小虎

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