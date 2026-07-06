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全台唯一「招財貓土地公廟」在台東　看2公尺超萌貓頭、抽水籤詩

▲▼台東太麻里招財貓土地公廟。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲台東太麻里招財貓土地公廟。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

記者蔡玟君／綜合報導

到台東太麻里除了欣賞療癒海景，近年當地出現一座全台唯一的「招財貓土地公廟」，不僅有2公尺巨型貓頭能拍照，拜拜後還能抽水籤詩，廟方也規劃一系列特色御守、保平安商品，讓旅客拜完後能買回家。

這座「招財貓土地公廟」正式名稱為「太麻里福興宮」，結合太麻里舊地名「大貓貍」的意象，用招財貓形象轉譯，變身為一處可愛又能祈福的在地特色景點。

▲▼台東太麻里招財貓土地公廟。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲招財貓土地公廟門口高掛巨型紅色燈籠。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼台東太麻里招財貓土地公廟。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲土地公廟正殿旁的招財貓探出頭打招呼。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

穿過掛有寫上「台東」、「太麻里」巨型紅燈籠的入口就能看到土地公廟正殿，右邊設有一尊完整的招財貓雕像，左側屋頂上方則有一顆2公尺巨型貓頭，與傳統廟宇建築形成衝突卻有趣的畫面。

▲▼台東太麻里招財貓土地公廟。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲廟宇前方的彩繪牆。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

此外，廟宇前方的廣場一旁則於2025年完成一幅高達3層樓的彩繪牆，結合招財貓、排灣族、六道輪迴等文化元素，以可愛畫風呈現，成為另一處獨特風景。

▲▼台東太麻里招財貓土地公廟。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲還可以體驗水籤詩占卜。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼台東太麻里招財貓土地公廟。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲也能寫繪馬。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

旅客來此可以購買金紙參拜，廟方也推出代表12生肖的平安御守、符紙等商品讓旅客參拜後能買回家；若想抽籤，則可使用筊杯取得土地公同意後，領取一張水籤詩，將水籤放入廣場旁手水舍的水中，即可顯現籤文。

關鍵字： 台東旅遊 太麻里 招財貓土地公廟 台灣特色系列

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