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麗星探索星號2航次異動　「2晚那霸升級4晚香港」或全額退款

▲麗星郵輪探索星號,麗星郵輪探索星號夏季活動,星海夏令營,麗星郵輪副總裁徐牧柔。（圖／記者彭懷玉攝）

▲麗星郵輪探索星號。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

因應強颱巴威逼近，麗星郵輪今稍早發布公告，指出旗下探索星號7月8日及10日基隆出發航程異動。其中，7月8日出發之「2晚那霸航程」，經評估後調整為「4晚香港航程」；10日出發原「2晚海上巡遊」宣告取消，旅客能選擇改期或全額退款。此外，官方額外提供所有受影響旅客每位2,000元的「2026年未來航程折扣」。

麗星郵輪宣布，因應超級颱風巴威於周邊海域生成，並考量後續港口開放情況，為嚴格保障航行安全與旅客舒適度，旗下探索星號針對原定於7月8日及7月10日自基隆出發的兩個航次，進行航程升級與取消之緊急調整；業者表示，該兩趟航程近全滿，約影響近4,600人。

▲麗星郵輪2航次因應颱風做調整。（圖／翻攝自Facebook／麗星郵輪 2.0 StarCruises Taiwan）

▲7月8日出發「2 晚那霸航程」調整為「4晚香港航程」。（圖／翻攝自Facebook／麗星郵輪 2.0 StarCruises Taiwan）※點圖放大

一、7月8日出發航次：原「2晚那霸」免費升級「4晚香港」
原定7月8日出發之「2晚那霸航程」，經評估後調整為「4晚香港航程」。 更新後的航班時間表如下：
7月8日（周三）：下午3時自基隆港出發。 
7月9日（周四）：海上巡遊。
7月10日（周五）：上午7時抵達香港（海運碼頭），旅客可登岸觀光與餐飲購物。
7月11日（周六）：凌晨2時自香港離港。
7月12日（周日）：下午2時返回基隆港。 

為回饋旅客，選擇如期參與升級航程的旅客，無需額外支付延長天數之船票、港務費、郵輪服務費及燃油附加費，而先前預付之那霸岸上觀光費用將全額退還。若旅客無法配合變更後的航程，亦可於7月30日前選擇改期（可選擇同年12月8日前由基隆出發之任一探索星號航次）或取消行程並獲全額退款。

▲麗星郵輪2航次因應颱風做調整。（圖／翻攝自Facebook／麗星郵輪 2.0 StarCruises Taiwan）

▲7月10日出發的「2晚海上巡遊航程」取消。（圖／翻攝自Facebook／麗星郵輪 2.0 StarCruises Taiwan）※點圖放大

二、7月10日出發航次：原「2晚海上巡遊」宣告取消
原定於7月10日出發之「2晚海上巡遊航程」，基於安全與舒適度考量，該航次將全面取消。受影響旅客同樣可於7月30日（含）前，透過原訂購通路選擇改期至12月8日前出發的「探索星號」航次，或選擇取消並全額退款。若未於指定期限內回覆，將自動視為選擇取消航程並全額退款。

三、提供受影響旅客未來航程專屬折扣
對於此次颱風造成的行程變更，麗星郵輪深表歉意並感謝旅客的體諒。為此，官方額外提供所有受影響旅客每位新台幣2,000元的「2026年未來航程折扣」（限下次預訂台灣母港2026航程時，同艙房首兩位旅客適用）。

業者表示，受影響旅客如需進一步協助或辦理相關手續，請聯繫原訂購通路，或將問題發送至麗星夢顧客服務中心專屬信箱進行查詢。

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 強颱巴威 麗星郵輪 探索星號

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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