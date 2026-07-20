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直擊納粹戰犯受審法庭！紐倫堡審判紀念館　被告席電梯直通監獄

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者温筌

紐倫堡是巴伐利亞第二大城、神聖羅馬帝國時期的重點城市跟德國畫家杜勒的故鄉，也是我非常喜歡的德國城市。相對於它過往榮光，近代卻有一段跟納粹難分難解的黑歷史。

納粹的「集會之都」，二戰後審判德國戰犯的「紐倫堡審判」也是在紐倫堡司法大廈的600號法庭舉辦。開始前先說明一下本文是由旅遊跟歷史回顧的角度切入，不是「法理」。紐倫堡審判本身有不少法理上的爭議，直到現在依然爭議不休，法律議題不是這篇文章的主軸。

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紐倫堡審判紀念館
紐倫堡審判（紐倫堡大審，Nuremberg Trials/Nürnberger Prozesse）是盟軍根據國際法和二戰後的戰爭法舉行的一系列軍事法庭，審判地點當然就是紐倫堡了，場地是紐倫堡司法大廈，選在這邊是因為這棟大廈完整、夠大，旁邊是監獄，當時德國舉國上下被轟到滿目瘡痍，可用的場地非常少。1945年8月起美國沒收司法大廈，為當年11月底舉辦的審判做準備。

600號法庭
紐倫堡審判紀念館的導覽動線是持導覽機先到600號法庭聽取說明，再到樓上的文獻中心查看更詳細的介紹。雖然導覽機詳細解說當時審理的狀況，不過目前法庭內部與當時截然不同，不好理解，文獻中心有當時的照片，一定要去那邊走走，別跳過了。以下是600號法庭的重點內容：

►有青銅門楣的門：當時的主要入口，上面有梅杜莎頭像，中間亞當與夏娃的雕刻象徵人類的罪，左邊執劍的人象徵日爾曼法律，右邊象徵羅馬法律。
►審判時窗戶不開，用強聚光燈提供所需燈光，強到甚至需要準備太陽眼鏡備用。
►觀眾席對面是證人席，後面放置證據，包含首次揭露的奧斯威辛集中營（Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau）影片，在這之前幾乎沒公開過相關影像。
►被告席：簡單布置，無視他們的權位。後面有電梯，送他們到監獄，前面是律師，採英法俄三語同步口譯。
►目前入口上方有小窗，當時的記者是由那邊觀察法庭狀況。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲目前600號法庭入口。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲當時法庭主要入口。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲梅杜莎的頭像、亞當與夏娃、象徵羅馬與日耳曼法律的人像，持劍的人代表日耳曼法律。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

紐倫堡審判紀念館文獻中心
這文獻中心蠻有趣的，要逛多久取決於對納粹戰犯的了解程度跟好奇度，建議先在台灣看過Netflix上的《Hitler’s Circle of Evil》（第五集有關於紐倫堡的描述），就會知道那些戰犯是誰、做了什麼事。以下四名受審戰犯，罪刑分為四種： 反和平密謀罪、侵略計畫 & 實行罪、戰爭罪、反人道罪。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲魯道夫．赫斯（Rudolf Heß）

在1941年飛往英國前是納粹名義上的二把手，希特勒的死忠支持者，後來因種種原因失勢，審判結果終身監禁，後在柏林近郊的斯潘道監獄自殺。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲赫爾曼．戈林（Hermann Göring）

德國一次大戰的戰爭英雄，二戰時是國會議長、空軍總司令、帝國元帥，主掌空軍發展。起義時腿部中槍，為了治療而染上毒癮，審判結果死刑，畏罪服毒自殺。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲卡爾．鄧尼茨（Karl Dönitz）

潛艇艦隊司令、海軍元帥、希特勒指定的元首繼承人。希特勒自殺前要求卡爾．鄧尼茨摧毀德國一切的基礎設施，但是卡爾．鄧尼茨拒絕執行，10年監禁。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲亞伯特．史佩爾（Albert Speer）原是希特勒的御用建築師，後成了德國的軍備部長與經濟部長。審判結果20年監禁。

除了介紹這些戰犯，文獻中心也解說了很多紐倫堡審判的前因後果，整體來說是以歷史教訓的角度來解析，而不是各種法學上的爭議，建議參觀這邊時不要太執著於這個審判關於法理的爭議。這個文獻中心的另一個重點就是當時法庭樣貌的歷史影像，搭配這些影像才可以理解參觀法庭的那些內容到底在講啥，值得參觀，加上600號法庭建議保留1.5–2小時的時間。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲600號法庭歷史照，可跟導覽機對照。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲納粹德國黨政軍領袖戈林。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲戰犯坐的板凳。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲美軍用來運送文件的箱子。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲應該是紐倫堡司法大廈外觀。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲由1933年納粹入侵波蘭開始，講解納粹德國墜入魔道、拖著整個國家踏入地獄的戰爭年表。

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼紐倫堡審判紀念館。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

紐倫堡的納粹黑歷史
紐倫堡是德國歷史古都，在神聖羅馬帝國時期地位極高，除了是帝國自由之都（就是直屬於神聖羅馬帝國皇帝），有很長一段時間帝國會議也是在紐倫堡舉辦，神聖羅馬帝國皇帝查理四世便是在紐倫堡頒發1356年的金璽詔書、確立由七大選帝侯選出「羅馬人的國王」的制度。

這段輝煌的過去也陰錯陽差的促成了紐倫堡的黑歷史與「集會之城」的汙名，希特勒選中紐倫堡舉辦1933－1938年的納粹黨代表大會（Reichsparteitag）部分原因也是這城市在過往德國歷史的地位。所以這段期間的紐倫堡是貨真價實的「集會之城」，紐倫堡不僅在神聖羅馬帝國時地位崇高，它也是納粹的重點城市。

這集會最有名的把戲就是「Cathedral of Light」，是由希特勒御用建築師亞伯特．史佩爾策畫的，為了拍希特勒的馬屁，他當初還跟戈林起了不小的衝突。也是為了洗刷這段恥辱，紐倫堡有人權大道、以各國語言表達出人權的重要性及對它的支持。

心得
紐倫堡審判紀念館一直是我非常想參觀的紐倫堡景點，蠻值得的，雖然名氣不如慕尼黑郊區的達豪集中營，裡面介紹的內容非常豐富，主題當然就是納粹的戰犯。建議造訪紐倫堡時將這邊納入行程，參觀前可以先看一下紀錄片《希特勒與納粹：惡行審判》，主軸便是紐倫堡大審。除了自行遊覽，也可考慮由線上旅遊平台報名紐倫堡舊城區與納粹集會場徒步導覽，更深入理解這對黑歷史跟德國的反省。

紐倫堡審判紀念館

地址：Bärenschanzstraße 72,90429 Nürnberg,德國
開放時間：10：00－18：00，每周二閉館

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

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