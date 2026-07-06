日、韓99元機票明中午開搶　長榮指定航點來回3999元起

▲Trip.com攜手長榮航空推出機票優惠。（圖／記者周湘芸攝）

記者蔡玟君／綜合報導

Trip.com宣布，7月7日至7月10日推出限時4天盛夏旅展，並攜手長榮航空推出獨家機票優惠。優惠首日推出日本、韓國、馬來西亞單程機票99元起，優惠期間更有台、日、韓星級飯店99元起優惠。

Trip.com此次旅展優惠瞄準暑假日、韓熱門航線，7月7日中午12點起推出台北往東京、大阪及首爾單程機票99元起優惠，同天晚上10點，則有台北飛沖繩、釜山及馬來西亞亞庇單程機票999元起優惠。

▲首爾明洞示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

而7月8日中午12點起，開賣「台北－首爾」四天三夜機＋酒每人5555元起優惠。同時，平台攜手長榮航空於8日當天推出「台北－香港」來回機票3999元，「台北－曼谷」、「台北－首爾」來回機票5999元，「台北－沖繩」來回機票6999元，以及「高雄－東京」來回機票6999元起，數量有限，售完為止。

7月9日則主打飯店優惠，當天中午12點起推出，東京築地銀座東誠可可尼精選飯店一晚99元；東急STAY沖繩那霸飯店、福岡天神東急STAY飯店一晚999元。同日晚上10點，則有桃園古華花園飯店一晚99元優惠，以及「高雄翰品飯店」、首爾「UH FLAT 江南臻選飯店」每晚999元開搶。



7月10日當天則推出全球樂園、交通、eSIM優惠，包括日本環球影城、韓國樂高樂園、曼谷玻璃觀景台門票等，還可透過購買指定機票賺Trip.com的Trip Coins +哩程。

▲可樂旅遊將推出星宇航空全航線機票7折起優惠。（圖／可樂旅遊提供）

可樂旅遊則獨家與星宇航空合作，即日起至7月25日推出機票促銷活動，搭配折扣碼最低下殺7折起，還有不限航點現折1717元優惠。

此次機票優惠，凡可樂旅遊會員於上述活動期間，每日皆可領取星宇航空專屬優惠代碼，訂購美國、歐洲航線機票現折917元，東北亞、東南亞及港澳航線機票現折517元。7月17日當天登入可樂旅遊App，還能再搶不限航點現折1717元優惠代碼，數量有限，用完為止。

▲阿聯酋航空新一代 A350 客機將加入「台北－杜拜」航線。（圖／業者提供）

雄獅旅遊攜手阿聯酋航空，於7月7日至7月11日推出「雄獅旅遊 x 阿聯酋航空 天天搶歐洲機票」限時促銷，每天上午11點準時釋出限量超優惠機位，均一價1萬6888元起，適用巴塞隆納、米蘭、巴黎、杜拜、蘇黎世等航點。

同時，雄獅旅遊也推出阿聯酋航空全線機票最低8折起，最高可折抵2000元，出發日期最長適用至2027年1月31日，讓旅客輕鬆佈局下半年至明年初的出遊計畫。