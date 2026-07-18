招牌玩法是跨坐窗邊！墨爾本百年蒸汽火車　穿越丹頓農山脈美景

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者温筌

墨爾本自由行的必去行程除了享譽全球的大洋路跟菲利普島，近郊丹頓農山脈（Dandenong Ranges）的普芬比利蒸汽火車（Puffing Billy Railway）也是非常受歡迎的景點，除了可以搭乘歷史超過一百年的古董火車、欣賞丹頓農山脈的山林景色，也很好跟亞拉河谷或者菲利普島搭配成一日遊。

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普芬比利蒸汽火車

運行於丹頓農山脈的普芬比利蒸汽火車是墨爾本名聞遐邇的蒸汽火車，於1900年開始營運，主要任務是運輸當地居民日常用品跟木材，現在則成了墨爾本必去景點之一。完整版的普芬比利蒸汽火車會停靠七站，首站是Belgrave、終點站是 Gembrook Station，全程約2小時，Belgrave是Belgrave線火車的終點站、由市區搭火車到這邊約70分鐘。若參加套裝行程，通常是由Belgrave上車，半小時後於Menzies Creek Station下車，繼續其他行程。

▲普芬比利蒸汽火車的起點站：Belgrave，離Belgrave火車站很近。

▲車票長這樣，還有中文介紹。

▲古樸懷舊的建築風格。

抵達Belgrave後，導遊分發車票完就是自由活動了，在車站拍照時間蠻充裕的，有問題也可以問穿著傳統服飾的服務人員，他們都很熱情。普芬比利蒸汽火車最有名的當屬跨坐窗邊欣賞丹頓農山脈景色，不過燃料是煤炭，少不了灰塵跟異味，要自己斟酌衣著顏色跟是否戴口罩。

上車後沒多久就會經過地標Monbulk Creek Trestle Bridge，建議坐後面一點的車廂的右側，經過這個橋比較好拍照！沿途欣賞丹頓農山脈的林相、拍拍煙霧與陽光交織而成的光影，抵達Menzies Creek Station後上遊覽車趕往下一個景點。

▲普芬比利蒸汽火車的必拍地標：Monbulk Creek Trestle Bridge。





▲透過蒸汽產生的斜射光。

▲參加普芬比利蒸汽火車一日遊都是在Menzies Creek Station下車的。

普芬比利半日遊

除了搭乘蒸汽火車外，普芬比利半日遊也會安排一些周遭景點，例如 Grant’s Picnic Ground。這邊是一個熱門的休息點，不會待太久，除了上廁所、買東西，還可以餵餵鸚鵡，這活動應該是蠻受歡迎的，早上來比較好，中午鸚鵡都被熱暈了，有食物也意興闌珊的。比較驚豔的是Cuckoo Restaurant，是當地很有名的德國餐廳，飽餐一頓之餘還有傳統的德國樂隊助興，蠻不錯的。

▲Grants Picnic Ground的鸚鵡餵食秀算是標準行程，建議早上來。

▲Cuckoo Restaurant頗有德國黑森林一帶的建築風格。

普芬比利搭乘資訊｜小火車路線圖



車站的 Google Map 位置圖：Belgrave｜Menzies Creek｜Lakeside

時刻表：請參考官網說明，班次不密集，自己去要規劃好時間，12月25日不運行

來回票價：Belgrave-Lakeside 來回66澳元（約新台幣1493元），完整費率請查詢官網購票系統



注意事項

一定要事先購票，現場不販售當天車票，只販售來回票。且需至少提早一小時至售票處報到，更多事項請參考官網說明，務必詳讀。





交通方式

由墨爾本市中心搭乘火車的Belgrave線到終點站：位於Zone 2的Belgrave（Google Maps 位置圖），約70分鐘，再步行約10分鐘到普芬比利蒸汽火車的車站（Google Maps 位置圖）。



心得

如果只是想坐一小段過過癮，非常不推薦搭乘大眾運輸，Belgrave到Menzies Creek的來回票要43.5澳元（約新台幣984元），僅能購買特定日期而且很難搶，這還只是搭乘普芬比利蒸汽火車、不含其他景點跟市區到Belgrave交通費用。

普芬比利毋庸置疑是墨爾本必去景點之一，不過是否值得真的見仁見智，如果喜愛它的童趣復古的氛圍就蠻推薦的。大洋路、菲利普島、格蘭坪國家公園跟威爾遜岬國家公園都是更值得造訪的區域。這個承載了澳洲郊區發展史的景點很好安排行程，除了搭配丹頓農山脈，跟亞拉河谷、菲利普島都是好朋友，也比上述幾個地方更適合闔家出遊。

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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