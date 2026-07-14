都蘭隱藏版「香草園咖啡廳」　參加香莢蘭溫室導覽長知識

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

位於台東東河、都蘭山腳下的「飲咖啡都蘭山下香草園」是目前全新的東河咖啡廳，這裡同時還是一座種植香莢蘭的友善農園。走進園區，不僅能喝咖啡、享用手作餐點，還能近距離認識有著「香料之后」美名的天然香草，讓這趟旅行多了一份知性，也多了一份來自土地的溫度。

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交通位置

飲咖啡位於台11線旁，距離都蘭糖廠、都蘭新東糖廠文化園區不遠，開車經過時很容易就能看到路旁的招牌。入口沒有過於顯眼的建築，反而像是走進一座私人庭園一般，沿著小路駛入後，映入眼簾的是大片綠意與高大的老樹，瞬間將城市的喧囂隔絕在外。

▲停車空間也相當方便，自駕旅遊完全不用擔心。

像走進一座森林裡的秘密基地

剛走進園區，就能感受到與一般咖啡廳截然不同的氛圍。沒有水泥叢林，也沒有過多商業化的設計，而是利用自然樹木、草地與植物，打造出最舒服的戶外空間。大片樹叢形成天然樹蔭，即使是炎熱的台東午後，也能感受到徐徐吹來的微風。

最吸引目光的，是園區中央那輛改裝的小餐車。不同於一般行動咖啡車，它更像是電影裡會出現的森林咖啡館，與周圍的綠意完美融合，成為園區最具代表性的打卡角落。

▲坐在樹下，一旁是香蕉樹與各式熱帶植物，耳邊只有風吹樹葉的聲音，這種放鬆感，是都市咖啡館很難複製的。

除了樹下的座位區之外，園區內還規劃了多處不同風格的休憩空間，每一區都散發著濃濃的露營氛圍。無論是天幕下的露營椅、木桌，還是充滿戶外感的帳篷座位，都讓人有種來到森林營地野餐的錯覺。坐在這裡，不需要趕行程，也不需要急著滑手機，只要點上一杯咖啡，吹著從都蘭山方向迎面而來的微風，靜靜欣賞四周的綠意，就能感受到台東獨有的慢生活步調。

結合咖啡館與香草農園

許多人可能不知道，天然香草其實就是來自香莢蘭（Vanilla），而且從種植到採收，需要花費數年的時間。園區主人長期投入香莢蘭栽培，並採友善方式照顧作物，因此來到這裡，不只是喝咖啡，更能認識天然香草背後的故事。

如果時間允許，也很推薦參加導覽。跟著園主走進溫室，眼前一排排攀附生長的香莢蘭藤蔓，比想像中更加壯觀。當真正了解它的生長過程後，也會更加珍惜每一道加入天然香草的甜點與飲品。

菜單

餐點介紹

這次點了一份招牌三明治套餐，再搭配兩杯冰飲。餐點一上桌，就讓人眼睛一亮。不同於一般早餐店，這裡利用新鮮香蕉葉包覆三明治，不僅增添自然氣息，也讓整體更有農園特色。

三明治裡夾著厚實雞肉、生菜、番茄、起司以及半熟蛋，每一口都吃得到食材最原始的鮮甜。雞肉保有水分，不會乾柴；蛋液與起司融合後，更增添滑順口感。搭配大量生菜一起入口，層次十分豐富，也不會感到油膩。旁邊還附上香煎時蔬，讓整份餐點吃起來更加均衡。

飲咖啡 都蘭山下香草園

地址：台東縣東河鄉隆昌村

電話：0966－393512

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