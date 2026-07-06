歐洲機票回跌帶動買氣　阿聯酋飛巴黎、米蘭16888元明起開搶

▲米蘭機票7月8日開搶，來回含稅最低16,888元。（圖／雄獅旅遊提供）



記者彭懷玉／台北報導

隨著全球航空運能全面恢復，歐洲及中東航線機票價格逐步回歸合理區間，長程旅遊買氣也跟著回溫。雄獅旅遊觀察，今年旅客預訂長程線機票的時間比去年提早約5至10天。看準這波需求，雄獅攜手阿聯酋航空，明（7日）起至11日祭出歐洲、中東航線促銷，巴黎、米蘭、巴塞隆納等指定航點來回含稅最低16,888元起。

▲巴黎機票7月11日開搶，來回含稅最低僅16,888元，出發日適用至2027年1月31日。（圖／雄獅旅遊提供）



雄獅觀察，近期巴塞隆納、米蘭、蘇黎世等航點搜尋量暴增，若考量目前匯率走勢與當地消費水準，業者推薦西班牙、葡萄牙，不僅住宿、餐飲花費相較其他歐洲國家較低，搭配近期優惠票價，整體旅遊成本相對划算。

▲巴塞隆納聖家堂。（圖／記者彭懷玉攝）

配合暑假促銷，雄獅旅遊攜手阿聯酋航空推出限時優惠，自明（7日）至11日每天上午11點釋出限量優惠機位，7月7日首發「巴塞隆納」、7月8日祭出「米蘭」、7月9日為「蘇黎世」、7月10日「杜拜」、7月11日則由「巴黎」壓軸，5大航點來回含稅皆為16,888元起。

除每日限量優惠外，活動期間歐洲、中東航線機票最低8折起，最高可折抵2,000元，出發日期最長適用至2027年1月31日。另搭配會員、APP及指定信用卡優惠，最高還可再享折扣。

下半年適逢多個歐洲節慶與連假，包含慕尼黑啤酒節、維也納聖誕市集、阿姆斯特丹燈光節等活動，若透過阿聯酋航空，能以其綿密航網的優勢輕鬆抵達。此外，阿聯酋航空將於10月1日起以A350客機新開航芬蘭赫爾辛基航線，提供追極光旅客全新選擇。

▲▼義大利米蘭大教堂；Italo法拉利高速列車。（圖／東南旅遊提供）



另外，東南旅遊觀察，近年不少旅客開始選擇淡季出遊，以「反向旅遊」避開旺季人潮，其中冬季南歐最受青睞，相較夏季，冬天團費至少便宜約1成。隨著長榮航空桃園-米蘭航線今年增至每周7班、天天直飛，也讓冬遊義大利更加便利。

東南旅遊表示，相較北歐冬季低溫，義大利冬天氣候宜人，觀光人潮較夏季減少近4成，旅客能放慢腳步漫遊古城、走進露天咖啡館或葡萄酒莊，享受更悠閒的旅行節奏。美食也是旅程亮點之一，行程特別安排義大利「紅蝦評鑑」推薦餐廳，品嚐威尼斯龍蝦義大利麵、佛羅倫斯火烤丁骨牛排等經典料理，結合美食、文化與慢活體驗，成為年底規劃歐洲旅遊的新選擇。