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彰化最新「田中秧夜市」今再發消費券　還有火舞、氣墊樂園

▲彰化最新「田中秧夜市」人潮。（圖／業者提供）

▲彰化最新「田中秧夜市」已於2日開幕，目前為每周一、四營運，但網友希望周末也能逛。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

原彰化縣田中鎮「鐵支路夜市」經轉型後，以新品牌「田中秧夜市」重啟見客，每周一、四營運。今（6日）晚除了發放消費券之外，也安排火舞、川劇變臉，業者甚至搬進氣墊城堡供親子族免費暢玩。

▲彰化最新「田中秧夜市」人潮。（圖／業者提供）

▲彰化「田中秧夜市」2日重啟，當天觀看火舞的人潮。（圖／業者提供）

「田中秧夜市」已於日前正式開幕，業者表示，今晚7點將再度發放消費券，一人30元，數量有限、送完為止。業者說明，之所以選擇周一、四營業，是考量周邊鄉鎮有其他夜市，且民眾可以搭火車到田中車站，下車徒步10分鐘便能抵達。

田中秧夜市位於彰化縣田中鎮興工路300號，占地約4,000坪，夜市集結了不同區域的攤商，種類包含牛排、火鍋、炒麵等主食，以及小吃、甜點飲品、流行飾品與遊戲攤位。

▲▼田中秧夜市。（圖／翻攝自Facebook／田中秧夜市）

▲▼田中秧夜市今晚有火舞、川劇變臉，以及「免費氣墊城堡樂園」。（圖／翻攝自Facebook／田中秧夜市）

▲▼田中秧夜市。（圖／翻攝自Facebook／田中秧夜市）

歡慶開幕第二天，今晚邀請「柔焰舞藝」簡廷祐帶來火舞特技，以及變臉氣球師 Asil-21的川劇變臉，他將走入人群與民眾近距離互動。此外，現場還設有「免費氣墊城堡樂園」，讓親子族盡情放電。

為改善一般夜市常見的交通阻塞問題，夜市周邊設有免費汽機車停車場及廁所，以維持動線順暢。夜市目前仍在持續籌備攤商進駐，實際攤位數量與活動細節皆以現場實際公告為準。

關鍵字： 彰化旅遊 田中秧夜市 新夜市 田中鎮旅遊 親子旅遊

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