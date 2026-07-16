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五股市場藏日料職人！曾掌廚無菜單名店　10元爽喝鮮魚味噌湯

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

五股公有市場的「本華壽司」，菜單提供生魚片丼飯、握壽司、花壽司和刺身拼盤等，價格從百元到六百多元都有選擇，一碗生魚片丼飯，視覺效果很澎湃，市場裡也能吃到有質感的日式料理。

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位置＆交通
五股公有市場有收費立體停車場，開車來逛市場也很方便。位置在五股公有市場16號，想在攤位前用餐可以和店家說，另一邊也有用餐區可內用，店員做好餐點會端過去。

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

內用環境
五股公有市場之前整頓過，有設立用餐區很方便，環境乾淨、有冷氣，逛起來蠻舒適的。本華壽司在市場很有辨識度，平日中午蠻多人來外帶，有些人會買丼飯外帶，也有人買壽司盒當午餐。營業時間從中午到晚上，想吃午餐或晚餐都可以，但晚上要早點到。

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

現場可以看到師傅在吧台處理魚料，旁邊也會擺放當天的限定品項，像是黑鮪魚赤身、鹽烤午仔魚、烤鮭魚下巴等，想吃特殊品項可以看現場小黑板。

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲用餐時，看到不少人來買當日綜合壽司盒，如果不想吃生食，或是想外帶回家簡單吃，壽司盒也很方便。

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

這裡的市場環境整理得乾淨，在這內用不會有傳統市場的味道，想在攤位吃可以跟師傅說，不過位置少，另一邊的座位區比較多。

菜單
品項主要分成丼飯、盛合刺身、握壽司、茶碗蒸和鮮魚味噌湯，丼飯價格250元起。原本一碗料超多的鮮魚味噌湯60元，現在點餐只要加10元就可享用，還可免費續湯（每日新鮮熬湯，賣完為止）。

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

推薦品項

盛合荒海丼 320元
這碗丼飯把多種生魚片切成適口小塊再炙燒，加上厚蛋、鮭魚卵與蔥花，整碗鋪得滿滿的，看起來色彩豐富又很有份量。魚肉有的柔嫩細緻、有的帶著微微彈性，穿插炙燒後的焦香與厚蛋的柔軟甜味，每一口都能吃到不同口感。

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

鮭魚卵在嘴裡啵啵爆開，鹹鮮滋味和魚肉的甘甜很搭，蔥花則增添清爽香氣，讓整碗吃起來不會膩。擠上一點金桔，多了淡淡果酸，拌著醋飯一起入口，酸甜、鮮香與炙燒香氣交疊，是一碗口感很有變化的海鮮丼。

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這間的醋飯超好吃，酸度和口感很合我胃口。

特選盛合丼 480元
這碗視覺澎湃，生魚片鋪得滿滿，裡面有鮭魚、鮪魚、白身魚、炙燒干貝、甜蝦、鮭魚卵、炙燒星鰻等，整碗配色很漂亮。來吃的時候剛好是黑鮪魚季節，丼飯直接升級黑鮪魚，真是幸運。

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

鮭魚油脂細緻，柔嫩滑順；黑鮪魚肉質較扎實，魚味清爽，我很喜歡炙燒星鰻，表面微微焦香，刷上醬汁後帶點甜鹹味，魚肉軟嫩，跟生魚片的清爽感剛好形成對比。

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

鮮魚味噌湯 原價60元
這碗魚料豐富的鮮魚味噌湯，現場消費丼飯，只要再加10元就能喝到！而且還可免費續味噌湯，師傅說每日新鮮熬湯，賣完就沒了！（截止日依店家為主）

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

鮮蝦茶碗蒸 60元
茶碗蒸細緻滑嫩，入口有著溫潤蛋香與淡淡高湯鮮味，調味清爽不會過鹹。上面放了鮮蝦，肉質飽滿Q彈，咀嚼時帶有自然甜味；香菇吸附湯汁後柔軟多汁，搭配銀杏與魚板，讓整杯茶碗蒸多了不同層次。

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

本華招牌盛合丼 680元

▲▼本華壽司。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲菜單最豪華丼飯，鮑魚、海膽一次滿足。

心得
第一次來逛五股公有市場，恰好遇到許多攤販休息，下次有機會再來。問一下師傅才知道，他之前曾任於台北有名的無菜單料理餐廳，餐點呈現不隨便。從生魚片丼飯到炙燒品項，都能看到師傅現場處理，魚料新鮮度和擺盤也都有一定水準。

本華壽司

地址：新北市五股區工商路3號
電話：0926－149855
營業時間：平日11：30～18：00、假日11：30～18：30（周一公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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陳小可的吃喝玩樂

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