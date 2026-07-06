「特‧好喝」推《蠟筆小新》聯名水杯、冰棒　還有3款水果飲品

▲特‧好喝攜手人氣漫畫《蠟筆小新》推出多款限定周邊。（圖／特‧好喝提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「特‧好喝」合作人氣漫畫《蠟筆小新》推出多款限定周邊，有滿版小新冷水杯、妮妮兔子玩偶舒壓球、小白造型冰棒等，還有只送不賣的康達姆機器人小褲褲造型杯套，7月17日起陸續上市；明（7日）開賣全新「島嶼冰果」系列飲品。

▲妮妮兔子玩偶、小白造型冰棒。

▲妮妮兔子玩偶舒壓球（左起）、妮妮兔子玩偶吊飾及滿版小新冷水杯。

特‧好喝《蠟筆小新》限定周邊中，「造型冰棒」有小白及妮妮兔子玩偶2款，7月17日起購買任一飲品可以99元加購；7月27日買「島嶼冰果」系列可以299元加購「妮妮兔子玩偶舒壓球」、399元加購「妮妮兔子玩偶吊飾」、499元加購「滿版小新冷水杯」。

8月3日起門市單筆消費滿299元再送「康達姆機器人小褲褲」造型杯套1個，送完為止。

▲康達姆機器人小褲褲只送不賣。

▲「島嶼冰果」系列有3款。

特‧好喝也以《蠟筆小新》人氣角色為靈感推出「島嶼冰果」系列新品，「芒夏啵啵沙沙」代表小葵，選用愛文芒果搭配果肉、三茉花凍及白玉晶球；「桃荔動動沙沙」以妮妮為發想，融合黃桃、白桃與荔枝香，搭配三茉花凍與雪絨奶蓋；「巨峰粒粒沙沙」靈感來自肥嘟嘟左衛門，為台灣巨峰葡萄和蜂蜜蘆薈的組合。系列飲品每杯95元，明起開賣。

新品上市，7月17日起購買「島嶼冰果」系列加價19元可升級造型水果冰小冰島；17日至24日買「島嶼冰果」系列飲品與小冰島只要100元，每間門市每日限量30名。澎湖中正店未販售小冰島及《蠟筆小新》造型冰棒。

▲先喝道找來人氣動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》推出聯名活動。（圖／先喝道提供，下同）

另外，先喝道推出《SPY×FAMILY 間諜家家酒》聯名活動，有洛伊德、約兒、安妮亞、彭德4款限定紙杯，7月10日起於門市購買飲料即可獲得。

聯名周邊於7月15日起販售，包括「間諜家家酒冰箱磁鐵（佛傑一家A款／B款）」加購價99元、「間諜家家酒帆布平口袋（安妮亞款／安妮亞與彭德款）」加購價258元，門市單筆消費滿89元可加購1個，售完為止。

此外，先喝道同時開賣2款芒果聯名新品，「夏日芒果冰茶」以愛文芒果果粒、芒果果露與花開茉綠茶調製而成，每杯75元；「夏日芒果爆沙」把芒果、鮮乳打成冰沙，再結合花開茉綠茶，每杯95元。10日上市當天享同品項買1送1。

▲7月15日起開賣限量周邊。