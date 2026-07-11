馬德里東邊景點一日遊！走進西班牙最大博物館　順遊皇室公園

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者温筌

馬德里雖然貴為西班牙首都，行程規劃不若巴黎、柏林或東京那麼複雜，很容易安排市區一日遊，分為西邊、中間各大廣場跟東邊的博物館區，2.5至3天就可走訪重點景點。

這篇文章將會分享馬德里東邊的景點，主題就是西班牙最大博物館「普拉多博物館」，跟附近的「提森．博內米薩博物館」，需要放空休息時，馬德里地標與知名景點「麗池公園」就在旁邊。麗池公園原本是皇室離宮，風和日麗時超多親朋好友三五成群在這邊散步，非常有西班牙慵懶風情。

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普拉多博物館

位於馬德里市中心東邊的普拉多博物館（Museo Nacional del Prado）於1819年落成，是西班牙最大的博物館，收藏眾多西班牙皇室收藏的歐洲名畫，時期為14至19世紀，大多數為西班牙畫家，也收藏一些林布蘭、杜勒跟拉斐爾的畫，喜歡古典油畫的人一定會在這邊流連忘訪。

普拉多博物館總共三層樓，雖然展場不像羅浮宮那般錯綜複雜，不過至少也需要3－4小時才可以看完主要作品，可以租借中文導覽機，內容是約50幅大師作品。按下這50幅編號時，導覽機提供中文解說、按其他作品編號提供英文解說，租借導覽機時就會提供一張地圖說明哪些畫作有中文導覽。

▲普拉多博物館。

普拉多博物館的名畫

►The Third of May 1808：哥雅的名畫，描繪1808年時西班牙抵抗拿破崙入侵的半島戰爭中，投降西班牙士兵的驚駭之情。

►David victorious over Goliath：卡拉瓦喬名畫，主題是大衛戰勝哥利亞，冷靜甚至帶點哀傷地取下哥利亞頭顱。

►Las Meninas：維拉斯奎茲名畫，場景人物眾多，包含畫家自己，每個人都看著某個人或物，很奇妙，是鎮館之寶。

►The Parasol：另一幅哥雅名畫，哥雅西班牙皇室的宮廷畫家，這幅輕快明亮的畫就是用來裝置馬德里皇宮的餐廳。很多馬德里皇宮的家具、畫作原物都放在普拉多美術館展示。

提森．博內米薩博物館

位在普拉多博物館附近的提森．博內米薩博物館（Museo Nacional Thyssen-Bornemisza）規模跟普拉多比起來小巫見大巫，參觀時間約需1小時，同樣提供中文導覽。這個博物館於1992年正式開放，展品來源是德國鋼鐵業鉅子提森．博內米薩家族的私人收藏，建議先去普拉多博物館，再逛這個，就知道這兩個博物館互補在哪了。

逛普拉多博物館時應該可以感受到的氣派恢弘，為了展現西班牙皇室多如牛毛的藝術典藏或威嚴，大師傑作多為宮廷畫、宗教畫、歷史場景與人像畫，風景畫不是重點，過度的富麗堂皇、強調正統，反而讓人逛起來較有壓力。提森．博內米薩博物館的收藏品有荷蘭風景畫、梵谷與林布蘭的作品、義大利畫家加納萊托（Canaletto）精確描繪城市建築的畫作、莫內與雷諾瓦的印象畫派，走的是輕快活潑路線。

▲梵谷的畫作。

▲林布蘭自畫像。

▲義大利畫家加納萊托（Canaletto）的名畫：《The Piazza San Marco in Venice》。

▲加納萊托眼中的威尼斯大運河。

麗池公園

19世紀對外開放的麗池公園（Parque del Retiro）位於普拉多博物館東邊、原本是西班牙皇室的公園。是必去的馬德里景點，很適合逛完普拉多博物館之後來這邊散步，再去提森．博內米薩博物館。

主要景點是阿根廷大道（Paseo de la Argentina）跟水晶宮（Palacio de Cristal），還有阿爾方索十二世紀念碑（Monument to Alfonso XII）。後面兩個在研究馬德里行程時很容易看到，算是馬德里地標了，建議花個1至1.5小時在這邊走走。

▲折翼天使噴泉（Fountain of the Fallen Angel）

▲阿爾方索十二世紀念碑，人潮洶湧，要留心隨身財物。



▲西班牙知名劇作家 Jacinto Benavente 的雕像。

▲馬德里地標之一：水晶宮（Palacio de Cristal）。



▲位於麗池公園西北角的阿爾卡拉門（Puerta de Alcalá）。

在麗池公園西北方、普拉多大道與阿爾卡拉街交會處有一棟馬德里地標：西貝萊斯宮（Cybele Palace），是馬德里知名的歷史建築。這棟古蹟過往曾經充當為馬德里郵政與電信的總部，被稱為通信宮，後來易名為西貝萊斯宮，目前的用途是馬德里市議會、馬德里市政廳，可由上面欣賞馬德里街景。

▲西貝萊斯宮

心得

馬德里自由行的市區行程約需三天，這邊的馬德里一日遊主要區域是東邊，主題當然就是博物館了，加上有很適合放空散步的麗池花園，根本就是為歐洲古典繪畫愛好者安排的，而且普拉多博物館跟提森．博內米薩博物館的展品也很互補，不會一直看到類似東西而麻痺。

普拉多博物館

地址： 麗池區28014 Madrid, 西班牙

營業時間：10：00－20：00（周日至19：00）

提森．博內米薩博物館



地址：P.º del Prado，8， Centro，28014 Madrid， 西班牙

開放時間：周一12：00－16：00，免費入場；周二到周日：10：00－19：00，閉館前一小時停止售票

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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