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住台南五星飯店送戶外行程！搭龍海號吃現烤蚵　夜遊台江看陸蟹

▲▼台南晶英酒店。（圖／業者提供）

▲台南晶英酒店推出夏日戶外自然行程專案。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台南晶英酒店今年夏季規畫在地自然生態緊密連結的住房專案，包含搭船深入七股潟湖水域的「夏日漫遊－龍海號生態之旅」，以及由台江里海精心規劃、充滿神秘探索感的夜間導覽遊程「蟹逅蟬鳴－台江夏夜嘉年華」，以不同主題體驗南台灣沿海與濕地的獨特魅力，每晚最低6499元起、包含隔日早餐，即日起開放預訂。

▲▼台南七股龍海號。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼到台江生態文化園區搭乘龍海號，還能體驗烤蚵。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南七股龍海號，烤蚵，牡蠣。（圖／記者蔡玟君攝）

距離飯店約四十分鐘車程的台江生態文化園區，是全台少數擁有海洋與河流交會的自然地域。「夏日漫遊－龍海號生態之旅」安排旅人搭乘超人氣的「龍海號」前往七股潟湖區，透過專業導覽的介紹深入了解當地漁民生活與經濟發展，行程尾聲更安排品嚐現烤新鮮牡蠣。

▲▼蟹逅蟬鳴－台江夏夜嘉年華。（圖／台南晶英酒店提供）

▲▼也可前往在地社區，了解自然生態與產地到餐桌體驗。（圖／台南晶英酒店提供）

▲▼蟹逅蟬鳴－台江夏夜嘉年華。（圖／台南晶英酒店提供）

若想一探大自然神秘的夜間樣貌，不能錯過「蟹逅蟬鳴－台江夏夜嘉年華」，首站前往城西社區，由當地農夫帶路走入西瓜田間，解說種植專業知識、並體驗手作古早味西瓜綿。夜幕低垂後進入防風林進行陸蟹觀察，近距離感受台江夏日限定的自然野趣。

除了戶外行程，台南晶英館內亦結合四年一度的國際足球盛事，將大廳打造成熱血應援打卡區，賓客可以與超萌泰迪熊啦啦隊合照，並為喜愛的隊伍貼上預測冠軍貼紙，飯店同步規劃了「2026國際足球盛事 冠軍預測抽獎活動」，凡於7月19日前入住皆可參加預測及抽獎活動，有機會抱走飯店精心準備的住房抵用券、現金禮券及住宿券等獎項。

▲▼台南禧榕軒大飯店。（圖／禧榕軒大飯店提供）

▲▼台南禧榕軒大飯店。（圖／業者提供）

▲▼台南禧榕軒大飯店。（圖／禧榕軒大飯店提供）

台南禧榕軒大飯店攜手奇美博物館推出「寓見法老 榕宿奇旅」住房專案，主打結合住宿與文化體驗的三天兩夜行程。旅客入住可依房型人數獲贈奇美博物館《埃及之王：法老》特展免預約門票，以及隆田CHACHA文化資產教育園區門票，一次暢遊兩大人氣景點。

專案平日雙人入住豪華客房9999元起、豪華家庭房1萬4999元起，並依房型人數提供榕廷百匯餐廳自助式早餐、尼羅蜜香冷泡茶，每房再加贈藍柏閣居家香氛精品「永恆之香擴香石」，住宿期間還可免費使用頂樓花園泳池、健身房及Wi-Fi等設施，打造兼具文化探索與度假放鬆的住宿體驗。

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