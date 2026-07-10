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同鍋炸物全吸滿鴨油香氣！前鎮夜市鹽酥鴨　配炸薑片吃更涮嘴

▲▼前鎮鹽酥鴨。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「前鎮鹽酥鴨」位在高雄前鎮夜市裡，鄰近夢時代購物中心。這家是在地人推薦的美味小吃，招牌鹽酥鴨肉質很扎實，而且不會覺得乾柴，越嚼越能感受到濃郁的鴨油香氣。最加分的是旁邊附上的炸薑片，炸到酥酥的，配著隨餐附的炸九層塔和蒜頭一起品嚐，香氣真的很夠！他們家的點餐方式很特別，炸物不能單獨點，要買鹽酥鴨才能加購，這樣炸物會跟鴨肉一起下去炸，每一樣都會沾到鴨油的香氣。

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外觀
如果有來這附近逛夜市或夢時代的話，可以買來吃吃看！因為餐點都是現炸需要等候一下，想吃的話可以先打電話預訂。

▲▼前鎮鹽酥鴨。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

菜單

▲▼前鎮鹽酥鴨。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼前鎮鹽酥鴨。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

推薦品項

▲▼前鎮鹽酥鴨。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲我們點了半隻鹽酥鴨，再加點米血、豆包、黑輪、皮蛋，炸物有些是點兩份，兩個人一起分享剛剛好。

半隻鹽酥鴨 260元

▲▼前鎮鹽酥鴨。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲招牌鹽酥鴨口感扎實有嚼勁，吃得到鴨油的香氣，搭配酥脆的薑片很香。

▲▼前鎮鹽酥鴨。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

米血 20元／份

▲▼前鎮鹽酥鴨。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲米血炸到酥脆有咬感，吃起來很涮嘴！這個真的要多加點幾份。

豆包 10元／份

▲▼前鎮鹽酥鴨。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲豆包厚實酥脆。

黑輪 20元／份、皮蛋 20元／份

▲▼前鎮鹽酥鴨。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲黑輪、皮蛋吃起來軟嫩帶點彈性的口感。

前鎮鹽酥鴨

地址：高雄市前鎮區鎮北里擴建一路34號（前鎮夜市）
營業時間：15：00－20：30（周日營業到19：00）
電話：0938－112618

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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