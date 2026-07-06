台南名店「阿霞飯店」聲明協議分業經營　家族商標糾紛落幕

▲阿霞飯店。（圖／取自Google地圖／尋真阿霞飯店提供）

記者黃士原／台北報導

阿霞飯店是台南創立逾一甲子的老字號台菜餐廳，擁有許多忠實顧客，但第二代與第三代日前曾因為網路經營商標權的問題對簿公堂，不過昨天官方粉專「尋真阿霞飯店」發出「協議分業經營」的共同聲明，也宣告這場家族糾紛落幕。

2009年分家協議埋下導火線

位於台南天公廟旁的「阿霞飯店」創立於1940年，在台南經營超過80年，創辦人吳錦霞在2009年間陸續移轉經營權，將包含餐廳、飯店（餐廳）服務的實體經營權及商標權轉讓給二弟之子吳榮燦（二代），網路經營權及商標轉讓給二代吳青蓉，現在阿霞飯店實體餐廳則由第三代吳健豪接手經營，這也埋下家族糾紛導火線。

5年官司攻防

不過，創辦人吳錦霞過世後，二代吳青蓉認為，吳健豪違反約定，在網路平台以「阿霞」、「阿霞飯店」等名稱行銷宅配商品、線上購物及接受媒體採訪，涉嫌侵害商標權，遂向智慧財產及商業法院提告，請求排除侵害並求償，展開長達5年的官司攻防。一、二審都判決吳健豪侵權，不過去年最高法院廢棄二審判決，發回智財法院更審。

協議分業經營共同聲明

為了避免商標官司糾紛繼續擴大，阿霞飯店臉書粉專4月曾公告改名為「尋真台南菜天公廟本店」，不過這場家族糾紛似乎落幕，臉書粉專再度改為「尋真阿霞飯店」，同時貼出協議分業經營，「阿霞飯店」之網路經營（包括但不限於網路購物與宅配商品）由吳青蓉專責經營，並以「阿霞飯店網路購物館」為獨家官方線上購物平台。

而位於台南市中西區忠義路二段84巷7號之「阿霞飯店」實體店面由吳健豪專責經營，網路上得以「尋真阿霞飯店」字樣於約定範圍內提供相關資訊。

聲明中強調，雙方本於互相尊重、共榮共好之原則。未來，網路電商經營與實體餐廳將分由吳青蓉、吳青蕙、吳健豪、吳偉豪等人，各自努力、各自精彩，彼此互不干涉、相互尊重，共同守護「阿霞飯店」這塊金字招牌，讓經典台菜的美味永遠鮮活在台灣人一代又一代的記憶。

▲協議分業經營。（圖／取自尋真阿霞飯店臉書）