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四季第二艘奢華遊艇2028啟航　首創住宅式套房、享私人泳池

▲▼四季酒店遊艇Four Seasons II。（圖／Four Seasons提供）

▲四季奢華遊艇「Four Seasons II」將於2028年啟航。（圖／Four Seasons提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

近年全球多個奢華酒店品牌陸續跨足海上旅遊市場，將陸地上的頂級款待服務延伸至海上。四季酒店旗下 Four Seasons Yachts近日宣布，第二艘遊艇「Four Seasons II」將於2028年登場，並首度推出全新「住宅式套房（Yacht Residential Suites）」，以更接近豪華住宅的空間規劃，提供旅客全新的海上住宿體驗。

四季首艘奢華遊艇「Four Seasons I」自今年3月首航以來，便備受全球旅客關注；而預計於2028年投入營運的「Four Seasons II」，則在延續首艘船設計理念的基礎上，首度推出住宅式套房，進一步提升海上旅宿的空間感與居住體驗。

▲▼四季酒店遊艇Four Seasons II。（圖／Four Seasons提供）

▲▼Four Seasons II將首創「住宅式套房」。（圖／Four Seasons提供）

▲▼四季酒店遊艇Four Seasons II。（圖／Four Seasons提供）

全船規劃79間寬敞套房，維持1比1的賓客與服務人員配置，提供高度客製化服務。旅客除可享受世界級餐飲、沉浸式健康療程及精心規劃的岸上與海上行程外，整體空間設計也更加強調住宅氛圍，希望打造更私密、精緻且舒適的海上旅程。

其中最大亮點為全新推出的「住宅套房」，主打住宅尺度的海上生活體驗。套房規劃兩房至四房房型，皆位於上層甲板，鎖定長期停留、多代家庭及好友團體旅遊需求。每間套房皆設有開放式客廳空間、私人露台、整合式生活廚房與餐廳，以及獨立娛樂區；部分房型更配備私人泳池、戶外淋浴空間及健康導向設施。

此外，入住遊艇住宅套房的旅客還可享有專屬禮賓服務，從客製化餐飲安排，到岸上觀光與海上活動規劃皆可依需求量身打造，進一步提升整體度假體驗。

▲▼The Ritz-Carlton Yacht Collection。（圖／翻攝自The Ritz-Carlton Yacht Collection官網）

▲The Ritz-Carlton Yacht Collection投入阿拉斯加航線。（圖／翻攝自The Ritz-Carlton Yacht Collection官網

而麗思卡爾頓遊艇系列「The Ritz-Carlton Yacht Collection」則公布2027年夏季亞洲與阿拉斯加航線，並由遊艇「Luminara」執行。整個航季自2027年4月至10月，共規劃21趟精心設計的航程，其中包含15趟探索阿拉斯加壯麗自然景觀的航程、4趟亞洲航程，以及2趟跨洲航線。

繼今年阿拉斯加首航季成功後，「Luminara」將於2027年回歸該區域，並擴大航線規劃，往返加拿大卑詩省溫哥華與阿拉斯加惠蒂爾（Whittier），同時增加停靠朱諾（Juneau）的航次。

部分航程將行經內灣航道（Inside Passage），且幾乎所有8晚以上航程皆包含「冰川日」，並穿越崔西阿姆峽灣（Tracy Arm Fjord），讓旅客可從私人海景露台欣賞冰層與阿拉斯加自然景觀。

同時，每一航程將邀請兩位知名客座講者，包括自然學家、保育專家、歷史學者、作家、攝影師與文化人士登船，帶來深度交流時刻。從甲板上的野生動物觀察到輕鬆對談，讓旅客對阿拉斯加生態系統、歷史遺產與當代文化有更深入的理解。

獨家岸上體驗則包括私人冰川飛行、荒野降落，以及從遊艇直接出發的小型Zodiac橡皮艇探險。餐飲計畫則強調在地食材與海洋到餐桌概念，並提供品嚐活動與手作課程，包括阿拉斯加醃製鮭魚大師課、酸種麵包工作坊，以及阿拉斯加精釀啤酒品飲。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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