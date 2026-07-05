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台中42年「洪家回春堂鹽酥雞」中美總堂將熄燈　網友：且吃且珍惜

▲▼洪家回春堂鹽酥雞台中中美總堂即將結束營業。（圖／翻攝自洪家回春堂鹽酥雞台中中美總堂臉書專頁）

▲「洪家回春堂鹽酥雞」台中中美總堂即將結束營業。（圖／翻攝自洪家回春堂鹽酥雞台中中美總堂臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

位於台中向上市場的知名小吃「洪家回春堂鹽酥雞」台中中美總堂，近日在臉書專頁宣布即將結束營業，雖然確切日期尚未公布，但也讓許多網友超震驚，直呼「從小吃到大要沒了」、「難怪最近沒外送」、「甜不辣是我心目中台中最好吃的」。

「洪家回春堂鹽酥雞」已有42年歷史，是台中代表性的鹹酥雞店之一，靠著中藥材預滷的鹽酥雞、獨家調製的辣椒粉和胡椒粉打造獨特香氣闖出高知名度，目前在全台多個城市都有分店。

▲▼洪家回春堂鹽酥雞台中中美總堂即將結束營業。（圖／翻攝自洪家回春堂鹽酥雞台中中美總堂臉書專頁）

▲洪家回春堂鹽酥雞台中中美總堂鹹酥雞帶有中藥香，還有獨家調製的胡椒粉與辣椒粉，備受許多人喜愛。（圖／翻攝自洪家回春堂鹽酥雞台中中美總堂臉書專頁

但業者近日在粉絲專頁發布公告，表示準備要畢業了，具體原因沒有說明，但已讓許多饕客留言表示很不捨。店家近期也透過頻繁在粉專公布營業日與公休日時間，讓想品嚐的客人把握機會購買，許多人也表示「且吃且珍惜」。

▲雙連60年老店「燕山湯圓」歇業。（圖／取自Google地圖）

▲雙連60年老店「燕山湯圓」歇業。（圖／取自Google地圖）

而位於台北雙連捷運站的60年老店「燕山湯圓」也已於6月底結束營業。店家表示，真正原因是老人家要退休已經說兩三年了，加上員工夥伴超難找、缺工很久了，員工都硬撐著工作，時不時就吵架，對客人也開始漸漸的不友善，負評也越來越多，雖然教育了多次始終無法改善，綜合考量下，決定結束營業，想退休的退休，想工作的另找輕鬆的工作。

關鍵字： 台中旅遊 台中美食 美食雲 鹹酥雞 洪家回春堂鹽酥雞

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