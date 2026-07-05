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釜山「寶可夢30周年活動」7/17起登場　有主題列車、無人機秀

▲▼首爾寶可夢活動。（圖／翻攝自首爾市政府臉書專頁）

▲寶可夢今年適逢30周年，韓國各地舉辦一系列盛大活動。上圖為今年首爾國際庭園博覽會中的寶可夢森林。（圖／翻攝自首爾市政府臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

今年適逢寶可夢系列30周年，全球各地都有盛大活動。韓國繼首爾之後，這個夏天將活動場轉移到釜山，從7月17日至8月9日期間，釜山將化身「寶可夢城市」，不僅有主題列車、拍照打卡點、集章活動，在7月25日那天夜晚，更有寶可夢主題無人機秀，粉絲可千萬別錯過。

此次釜山寶可夢大型主題活動「Pokémon MEGA FESTA 2026 in Busan」活動長達24天，以「寶可夢悠閒度假」為主題，規劃多個城市體驗點。如釜山站廣場將設置大型拍照打卡區，釜山站、凡內谷站、田浦站、廣安站及Centum City站等5座主要地鐵站，也將推出寶可夢卡牌展示與集章活動，讓旅客在搭乘大眾運輸的同時展開「城市探險式」玩法。

活動期間，部分指定車站也將販售寶可夢設計限定QR Code乘車票，並由釜山交通公社打造「寶可夢主題列車」，行駛於地鐵1號線與2號線，讓整段移動過程都充滿角色元素。

▲▼釜山將有寶可夢無人機秀。（圖／翻攝自廣安里夢幻無人機秀⁣官網）

▲釜山還有寶可夢主題「廣安里夢幻無人機秀⁣」。（圖／翻攝自廣安里夢幻無人機秀⁣官網）

除了地鐵系統外，主辦單位也攜手釜山巴士業者推出主題公車，預計自7月10日起於部分路線行駛，並在鳴旨轉運中心、海雲台轉運中心及影島國立海洋博物館站等地設置主題拍照點，同時，粉絲也可前往樂天百貨釜山本店內的寶可夢快閃店購買周邊商品。

粉絲更不能錯過的還有7月25日晚上舉行的「廣安里夢幻無人機秀⁣」，以寶可夢30周年為主題，於晚上8點和10點各有一場夜空大秀，搭配廣安大橋、海景與萬家燈火，留下難忘回憶。

關鍵字： 韓國旅遊 釜山 釜山旅遊 寶可夢 亞洲旅遊 國外特色系列

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