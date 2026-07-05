屏東海生館「乘船海上漫遊」新玩法　解鎖神秘後場水域、親手餵魚

▲屏東海生館推出新活動新玩法「零距離－海上漫遊」，讓旅客解鎖平常不開放的水域後場。（圖／翻攝自屏東海生館官網）

記者蔡玟君／綜合報導

屏東國立海洋生物博物館推出全新體驗活動「零距離－海上漫遊」，帶領旅客搭乘無動力小船，前往平時不對外開放的珊瑚展示水域後場，從海底隧道正上方欣賞海洋生物，並親手投餵魚群，打造兼具教育與沉浸感的全新遊程。

活動從認識海洋生態開始，由解說員介紹海洋食物鏈最基礎的浮游生物，了解這些微小生物如何支撐整個海洋生態，同時也是館內小魚苗的重要天然營養來源。接著帶領旅客深入了解海生館飼育工作，介紹海洋生物每日的天然膳食如何調配，以及魚類入住展示缸前必經的「適應池」準備流程，揭開館方飼育管理的幕後祕辛。

▲▼旅客還可以親手餵魚。（圖／翻攝自屏東海生館官網）

此外，活動也將介紹小丑魚與海葵的共生關係，從小丑魚特殊的生命機制、群體階級到共生生態，並說明飼育團隊如何透過水質、光線等環境管理，打造適合牠們生活的展示空間。

壓軸體驗則是「零距離海上漫遊」。旅客將登上無動力小船，從水面視角航行於珊瑚展示水域，並在活動中親手投餵魚群，近距離欣賞魚類自在穿梭、巡游與覓食的景象，以平時無法體驗的視角感受海生館展示水域的魅力，也從飼育員的觀察角度，更深入了解海洋生物的日常行為與展示照護系統。

「零距離－海上漫遊」活動每天規劃上午10點至11點、下午3點至4點兩個場次，每人350元，參加者須於活動前10分鐘完成報到。活動限6歲（含）以上民眾參加，未滿12歲兒童須由1位年滿18歲成人陪同購票；基於乘船安全考量，懷孕、患有心血管疾病、易暈眩、行動不便或其他不適合搭乘船隻者，以及體重超過100公斤者皆無法參與。

▲屏東夏日狂歡祭7月登場，可免費玩大型機械遊具。（圖／屏東縣政府提供）

而最受歡迎的暑期活動「屏東夏日狂歡祭」從即日起至8月30日為止在屏東縣民公園登場，可以免費玩大型遊樂設施、看親子劇場外，還特別引進日本動漫《蠟筆小新》主題互動式展覽，在戶外亦設置二座超過6米高的超大型蠟筆小新和小白，讓旅客盡情拍照。

屏東縣政府表示，屏東夏日狂歡祭今年邁入第五年，已成為南台灣最具代表性的暑期親子活動，今年活動以「狂歡樂園」、「夏日劇場」及「主題展覽」3大主軸規劃。

「狂歡樂園」的機械遊具一直是夏日狂歡祭人氣亮點，去年廣受大小朋友喜愛的海盜船，今年也再度回歸，還有6組全新遊具則以鮮明黃、紅色系打造吸睛造型，從早玩到晚都不無聊。

▲首次聯名蠟筆小新，推出《玩轉！時空大冒險》互動體驗展。（圖／屏東縣政府提供）

今年「主題展覽」首次與知名的動漫IP合作，以蠟筆小新為主題，設置《玩轉！時空大冒險》互動體驗展，除了有動漫迷熟悉的野原一家外，還有動感超人及春日部、幼稚園等場景。

現場更加碼設置了多項屏東限定內容，鵝鑾鼻燈塔、鵬灣跨海大橋、恆春古城、墾丁大街、勝利星村等熱門景點，都會出現在互動體驗展區內。主題展覽採售票制，早鳥預售票即日起於Klook、KKday、ibon及FamiTicket四大通路同步開賣。

夏日狂歡祭「狂歡樂園」、「夏日劇場」及戶外大型裝置均免費體驗，開放時間為每天下午3點到晚間8點，周五及周六兩日加碼營業至晚間9點；主題展覽則持續展出至10月11日，時間為下午1點到晚間8點，活動期間每周三為活動休整日，遊具及主題展覽暫停開放。