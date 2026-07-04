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富士山2026登山攻略！4路線開放日、入山費、預約方式一次看

▲▼火山專家示警，富士山未來隨時有可能噴發。（圖／達志影像／美聯社）

▲富士山每年夏天開山讓旅客攻頂。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君／綜合報導

富士山每年7月至9月為開放登山季節，也是最適合攻頂的好時候。本篇整理出今年登富士山必知注意事項，亦有交通業者推出從新宿直達山梨富士山五合目（吉田口）的深夜直達巴士，方便旅客前往，還有機會在登山途中捕捉到日出和雲海。

攻頂富士山有4大路線　吉田口最受歡迎

富士山今年開放登山日期為即日起至9月10日，主要分為4大路線，包括山梨縣的「吉田口」，靜岡縣的「富士宮口」、「御殿場口」、「須走口」。其中「富士宮口」和「御殿場口」以及山頂環繞火山口邊緣的健行步道均於7月10日才開放。

山梨縣的「吉田口」因坡度相對平緩，有較多山莊可休息，最受海內外旅客喜愛。而靜岡縣的3條路線因為比較陡峭，適合有豐富登山經驗的旅客。

▲▼日本富士山4條路線2026年登山注意事項。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

▲今年想攻頂富士山一定要看的注意事項。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

登富士山每人要收4000日圓　禁止進入時間需注意

隨著近年赴日攻頂富士山的旅客年年增加，山梨縣與靜岡縣開始祭出嚴格管制，並開始收取入山費。無論從上述哪一個路線登山，都需要付4000日圓的入山費（近新台幣800元）。

此外，除了有預約山上小屋住宿的旅客外，4條路線在每天下午2點至隔日凌晨3點禁止進入登山，登山口的閘門也會關閉。山梨縣表示，這是為了避免有許多旅客穿著不適合的裝備於凌晨開始挑戰「一日來回攻頂」（又稱彈丸登山），造成失溫、高山症，還有山頂人潮過多的問題。

▲▼日本富士山。（圖／達志影像／美聯社）

▲攻頂富士山有許多規定，旅客必須事先了解。（圖／達志影像／美聯社）

登山均要事先預約　要線上測驗、現場檢查服裝

靜岡縣規定，計畫從「富士宮口」、「御殿場口」、「須走口」開始登山的旅客，必須事前下載「靜岡縣 FUJI NAVI」APP，透過APP事先預約、了解登山禮儀並完成測驗，最後完成支付入山費取得許可證QR code，在抵達登山口時出示確認後才能開始登山，事先註冊還可在登山口獲得一枚紀念徽章。

山梨縣則規定，「吉田口」每天總量管制4000人，不包括已預約山上小屋住宿的旅客，因此建議事先透過網站預約、繳交入山費，此外，登山口會嚴格確認登山者的服裝，包括防寒裝備、上下分開的雨衣、適合登山的鞋子等，若不符合規定穿著，也可能被拒絕入山。

▲▼富士急巴士推出深夜直達吉田口富士五合目的巴士路線。（圖／業者提供）

▲▼富士急巴士推出深夜直達巴士，讓旅客不用換車就能抵達吉田路線口，登山途中還有機會看到日出、雲海。（圖／業者提供）

▲▼富士急巴士推出深夜直達吉田口富士五合目的巴士路線。（圖／業者提供）

巴士業者推出直達吉田路線口「深夜班次」

而今年為配合富士山登山季分散人潮及清晨登山需求，富士急巴士宣布即日起至9月9日，新增往返Busta新宿與富士山五合目（吉田口）的高速巴士「富士山五合目線」深夜直達班次。巴士將於晚上11點25分自Busta新宿發車，預計凌晨2點抵達富士山五合目，全程免轉乘，方便旅客展開登山行程。

近年富士山持續推動分散登山時段，以紓解人潮並提升安全性，因此選擇避開尖峰、於清晨開始登山的旅客逐漸增加。富士急巴士表示，新設深夜直達班次可在巴士站或便利商店購票，每人5800日圓，若透過指定網站預約並以信用卡預先付款，可享5500日圓網路優惠價。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 富士山 亞洲旅遊 國外特色系列

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