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花蓮金針花季8/8開跑！賞金色花海、清晨山嵐　順遊玉里美食

▲▼花蓮六十石山金針花。（圖／花蓮縣政府提供，葉銘淵攝影）

▲花蓮六十石山金針花季將於8月登場。上圖為過去花況。（圖／花蓮縣政府提供，葉銘淵攝影）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的「花蓮金針花季」將於8月8日至10月11日於玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山登場，旅客可以前往山中欣賞夢幻金色花毯與縱谷風景。

花蓮縣政府表示，赤科山與六十石山是全台最具代表性的金針花產地，山中保留濃厚農村風情與古樸山城景致，是許多旅人喜愛的賞花秘境。

▲▼花蓮六十石山金針花。（圖／花蓮縣政府提供，何振宏攝影）

▲旅客站在金針花海間還能欣賞縱谷風光。（圖／花蓮縣政府提供，何振宏攝影）

富里鄉六十石山以遼闊視野與層層起伏的金黃色花毯聞名，從高處俯瞰宛如金色波浪綿延山間，是攝影愛好者心中經典畫面，尤其清晨時分，山嵐與曙光交織，更為花海增添如詩如畫的夢幻氛圍。

▲▼2022花蓮六十石山金針花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客可以在花季中前往山中，賞花、體驗當地特色活動。（示意圖／記者蔡玟君攝）

縣府表示，今年花季除賞花活動外，也將持續結合在地農友、社區及產業夥伴，推出農產展售、特色市集、食農教育及農村體驗等多元活動，讓旅客不只是賞花，更能深入認識金針產業與花蓮在地文化。

除了欣賞滿山金黃花海，旅客也可順道安排縱谷深度旅遊，造訪玉里特色美食、赤科山周邊景點、富里稻田景觀、溫泉及部落文化場域，體驗花蓮山海兼具的人文風景。

關鍵字： 花蓮旅遊 金針花季 六十石山 赤科山 賞花旅遊

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