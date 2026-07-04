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全台唯一「吉伊卡哇熱氣球」現身台東　北部粉絲包車朝聖

▲▼2026台灣國際熱氣球嘉年華，台東熱氣球嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

▲2026台灣國際熱氣球嘉年華今起登場，全台唯一的「吉伊卡哇熱氣球」也同步曝光。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

「2026台灣國際熱氣球嘉年華」今（4）日清晨在鹿野高台正式登場，全台唯一的「吉伊卡哇熱氣球」也同步曝光，超萌造型球在陽光下緩緩立起，成為縱谷間最可愛風景，更有北部粉絲包遊覽車特別前往欣賞，展現驚人吸引力。

▲▼2026台灣國際熱氣球嘉年華，台東熱氣球嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

▲數十顆造型球今天清晨在鹿野高台立起，場面壯觀。

台灣國際熱氣球嘉年華今年邁入第16年，今年活動最大亮點就是有全台唯一的「吉伊卡哇熱氣球」，更有大批國際吸睛造型球首度登台，包含加拿大的「蘑菇寶寶」與「小精靈皮可」、荷蘭的「冰淇淋甜筒」，以及日本的「柚子萌」等，台灣籍熱氣球「黑松FIN水寶」、「全聯福利熊」及「台北熊讚球」也一字排開，場面相當壯觀。

▲▼2026台灣國際熱氣球嘉年華，台東熱氣球嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

▲▼熱氣球升空場面超夢幻。

▲▼2026台灣國際熱氣球嘉年華，台東熱氣球嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

台東縣政府表示，今年活動也與首屆「2026台東博覽會」高度串聯，期望發揮一加一大於二的加乘效益，帶動地方產業升級，打造兼具國際視野與在地魅力的觀光新經濟。活動從7月4日至8月20日舉行、每周二公休，同時主辦單位今年與《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》進行聯名的系列活動已全面開跑，包括吉伊卡哇專屬線上拍照框、8處主題打卡景點、「聯名限量特典」發放及熱氣球周邊商品館等，內容豐富多元。

▲▼台東火車站吉伊卡哇造景。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲台東火車站也有吉伊卡哇打卡造景。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會場次。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

▲台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會場次。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

造型熱氣球展演及繫留體驗 (熱氣球繫留體驗以標準球為主)
活動日期：7月4日(六)至8月20日(四)
●上午場：05:30-07:00
●下午場：17:00-18:30

關鍵字： 台東旅遊 台灣國際熱氣球嘉年華 台東熱氣球嘉年華 吉伊卡哇

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