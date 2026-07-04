廣島夏日必追6場花火大會　萬發花火看夢幻「光之瀑布」

▲廣島港夢幻煙火大會。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

夏日到來，正是到日本欣賞夢幻花火大會的好時候。廣島縣就有6個熱門花火大會活動，看超過1萬發煙火在夜空中綻放，宛如光之瀑布般，讓人留下難忘回憶。

廣島港夢幻煙火大會

廣島市的「2026廣島港夢幻煙火大會～煙火博物館～」將於7月25日星期六晚上8點舉行，地點在廣島港1萬噸級碼頭外海施放。今年活動以「夢想」為主題，結合音樂演出，預計在1小時內施放1萬發煙火。

▲尾道住吉煙火祭。

尾道住吉煙火祭

在尾道市則有傳統神事與萬發煙火交織的「尾道住吉煙火祭」於7月25日登場，主辦方特別將煙火施放船與神社垂直排列，就是為了讓神明能欣賞到最美的視角。活動將施放1萬3000發煙火，並結合音樂，以滿開的「枝垂櫻」煙火結尾，配合水上傳統提燈船，展現獨特風景。

▲三原Yassa祭過去活動熱鬧景象。

三原Yassa祭

廣島三原市「三原Yassa祭」今年邁入第51屆，每年祭典期間皆吸引高達30萬至35萬人次的龐大人潮前來共襄盛舉。其重頭戲煙火秀將於8月9日晚上8點璀璨施放，在短短40分鐘內密集施放多達8000發煙火，讓旅客欣賞最具夏日生命力的視覺饗宴。

世羅商工祭

在8月20日，世羅町將舉辦高原煙火秀「世羅商工祭煙火大會」。在短短15分鐘內，特製速射煙火以及3號煙火將密集在世羅高原的夜空炸裂，而在煙火施放前，特設舞台還會帶來街舞、傳統舞踊、樂團、獅子舞、草裙舞及阿波舞等豐富表演，現場更設有熱鬧屋台，為遊客營造最道地的日本夏祭氛圍。

▲庄原夏祭煙火大會。

庄原夏祭煙火大會

8月下旬，自大正時代延續至今、深得在地居民喜愛的「庄原夏祭煙火大會」將在庄原市上野公園的上野池舞台登場。緊湊的速射煙火與在水面上浪漫展現的「水中煙火」交相輝映，最不可錯過的是尾聲的「尼加拉大瀑布」煙火，為庄原的夏天畫下完美句點。

▲三次市民煙火祭。

三次市民煙火祭

9月26日登場的「三次市民煙火祭2026」，在三條河流交匯的風景中，施放約5000發煙火。除了高潮迭起的速射連發煙火，更有光音交織的夢幻大秀，會場周邊也有在地屋台美食，讓旅客透過五感體會在地風情。

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