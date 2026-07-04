乾杯「牛舌佑介」插旗台北南西商圈　預計9月初試營運

▲乾杯集團「牛舌佑介」插旗台北南西商圈。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

乾杯集團去年底推出全新品牌「牛舌佑介」，近期即將在台北南西商圈開設2號店，預計9月初試營運。

「牛舌佑介」定位炭火燒牛舌定食專賣店，藉由乾杯集團全牛利用的供應優勢，以390元起的親民定位，就能享用牛舌定食套餐，除了主角牛舌，同時附上山藥泥、麥飯、牛尾湯，以及2種配料與5款沾醬，增添了清爽和平衡，也兼顧了優質蛋白與膳食纖維的攝取。

▲「赤身牛舌定食」最低390元。（圖／記者黃士原攝）

▲特選牛舌使用的是一頭牛僅有兩片的根部。（圖／記者黃士原攝）

主打的「牛舌定食系列」共有3款，入門款「牛舌赤身」屬於牛舌前段，清爽低脂、爽脆彈牙，價格最為親民，售價390元+10%起。「上選牛舌」使用中段部位，同時擁有爽脆彈性與柔嫩口感，售價550元+10%起。「特選牛舌」則是用到一頭牛僅有兩片的根部，口感柔嫩軟腴，售價670元+10%起。

牛舌佑介1號店去年12月開幕，近期開始籌備2號店，餐廳地點落腳台北市南西商圈，已開始召募員工，預計9月初試營運。

▲丸亀製麵攜手「罐頭豬LULU」推出期間限定集點換購活動。（圖／記者黃士原攝）

另外，日式烏龍麵品牌「丸亀製麵」攜手超人氣療癒IP「罐頭豬LULU」，推出期間限定集點換購活動，以丸亀製麵經典元素為設計靈感，打造3種絨毛公仔吊飾盲袋。其中「職人豬款」換上丸亀製麵制服、手拿烏龍麵與木筷；「炸蝦豬款」結合超人氣炸蝦天婦羅元素；「釜揚豬款」則是罐頭豬LULU泡在釜揚木桶之中，萌感爆表。

集點換購活動自2026年7月1日起至8月31日止，凡至丸亀製麵門市消費滿100元即可累積1點，集滿2點即可加價239元隨機換購1款「丸亀製麵×罐頭豬LULU」限定絨毛公仔吊飾盲袋。