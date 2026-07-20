一站式玩樂休閒度假村！澳門新濠影滙快樂無止境　迪士尼滙聚嘉年華全攻略

▲直擊超狂度假村！全澳最大水上樂園＋迪士尼滙聚嘉年華，「澳門新濠影滙」吃喝玩拍全攻略。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／姜國輝記者）

記者胡至欣／澳門報導

準備好你的尖叫聲了嗎？澳門還可以這樣玩！從亞洲唯一太空主題水上樂園，全年恆溫、全天候暢玩，到迷你版迪士尼樂園的陸海空沉浸式體驗，澳門五星親子休閒度假勝地「澳門新濠影滙」快樂無止境！吃喝玩拍All in one，《ETtoday新聞雲》帶你直擊。

▲澳門新濠影滙盛大迎來「迪士尼滙聚嘉年華」。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

迪士尼滙聚嘉年華：三大體驗區必拍必玩亮點

澳門新濠影滙變身童話世界了！即日起至2026年11月1日盛大迎來「迪士尼滙聚嘉年華」，期間限定免費入場。一抵達東北入口，高達7公尺的巨型米奇正揮舞著畫筆，與俏皮的奇奇、蒂蒂一同熱情迎賓，為歡樂旅程揭開序幕。

三大主題體驗區，以「叢林、海洋、天空」為主題：

▲▼叢林妙妙屋。

叢林妙妙屋：步入1樓主入口大廳，耳邊就會傳來超歡樂的迪士尼主題環境音樂，彷彿置身經典動畫場景，米奇、米妮、小熊維尼、跳跳虎、白雪公主等人氣角色穿梭其間等你同框。完成指定消費與打卡任務，即可在「魔法留影站」免費拍攝充滿驚喜的AI變身照，一圓公主夢。

▲夢幻彩虹鎮。

夢幻彩虹鎮：一樓輕軌站入口有巨型甜甜圈與繽紛彩虹構築出絕佳背景，《動物方城市》尼克與茱蒂的好友行列等你加入。每日指定時段還會限量發送免費棉花糖，增添拍照樂趣。

▲奇幻海洋島。

奇幻海洋島：在時代廣場登上「唐老鴨歷險號」，或參與釣魚、套圈圈等攤位遊戲挑戰拿好禮；再到「史迪奇夏日吧」訂製可麗餅造型毛絨玩偶；此外，現撈現打包、儀式感滿滿的「生蠔寶寶互動體驗」更讓人童心大爆發，店員會邀請顧客一起施展魔法，十分逗趣。一旁並設有迪士尼快閃商品店，多款限定周邊任君挑選。

▲迪士尼快閃商品店。

萌炸！主題包廂賞澳門天際線、迪士尼餐點可愛爆擊

除了拍美照與互動體驗，迪士尼的魔法也延伸到了高空與餐桌。

「影滙之星」迪士尼角色主題包廂：全球最高的8字型摩天輪「影滙之星」推出五款超萌的迪士尼主題包廂，可以選擇在米奇、唐老鴨、史迪奇、小熊維尼或尼克與茱蒂的陪伴下，將澳門的壯麗天際線盡收眼底，也別忘了和心儀角色貼身合影留下難忘回憶。

▲「影滙之星」迪士尼角色主題包廂。

「嘉宴」期間限定餐點：覺得餓了就到叢林花園「嘉宴」享用全天候中西式美食，米奇鬆餅、小熊維尼漢堡、米奇手手刈包等多款吸睛餐飲與甜品，滿滿一桌可愛爆擊，加上高飛、奇奇蒂蒂一起陪吃，迪士尼控絕對尖叫到不行。

▲「嘉宴」期間限定迪士尼主題餐點。

水陸雙棲放電天堂：一站滿足全齡層娛樂需求

針對電力滿滿的大小朋友與尋求刺激的玩家，新濠影滙同樣準備了豐富的設施。

新濠影滙水上樂園：全澳最大水上樂園現已化身為色彩繽紛的「迪士尼太空水世界」。樂園設有全年恆溫30度的室內園區，讓賓客無懼下雨天也能盡情暢玩。園內更設有由三眼怪、史迪奇、巴斯光年及唐老鴨組成的四大太空主題裝置，在多達25項遊戲設施間，陪伴大人小孩展開夏日冒險。

活動期間，註冊成為濠友薈會員，即可以優惠價澳門幣128換領迪士尼獨家主題沙灘巾

▲▼新濠影滙水上樂園。

滿紛樂園：佔地4層可同時容納500人，分為山岩、叢林、海底、外層空間和太空站五區，提供多元的室內遊樂與攀爬設施，堪稱家長最佳的神隊友。

▲滿紛樂園。

影滙滑板公園：家有青少年或極限玩家，佔地1200平方公尺的澳門首個「影滙滑板公園」絕對是朝聖首選。由奧運級場地設計團隊打造的超狂8字形雙碗池與街頭障礙，不論滑板、BMX或特技直排輪，都能帥翻全場。而且一抬頭就能180度完美捕捉「影滙之星」全景，也是超讚打卡點。

▲▼影滙滑板公園。

影滙戲院：超級影迷則強推港澳首間配備杜比影院（Dolby Cinema）的「影滙戲院」，頂級杜比視界加全景聲的雙重包圍，直接拉滿感官極限。

▲載運美式餐室。

載運美式餐室：愛吃漂亮餐的人千萬別錯過Joyride Diner「載運美式餐室」，帶你一秒穿越1950年代，隨便拍都是美式復古大片。

▲▼「明星滙」客房。（下圖／澳門新濠影滙提供）

吃飽喝足後，開箱滿滿電影氛圍感的「明星滙」客房，在舒適奢華的大床與窗外8字摩天輪的陪伴下入夢，療癒一整天的疲憊。澳門新濠影滙將世界級奢華住宿與頂尖娛樂設施完美結合，讓人真實感受到「快樂無止境」，無論幾歲都能找到專屬樂趣，趕快揪團來玩吧！