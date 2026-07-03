黑白大廚「小菜主廚」客座晶華　蓮藕炸雞、辣炒年糕麵限時供應

▲黑白大廚「小菜主廚」宋夏瑟蘭客座晶華。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

因Netflix熱門料理實境節目《黑白大廚：料理階級戰爭》走紅的「小菜主廚」宋夏瑟蘭，今日至7月31日受邀客座台北晶華酒店，於一樓azie及二樓上庭酒廊推出當代版的韓式定食，以及融合西班牙餐酒文化的韓式小菜，套餐每套980元起，特色單點580元起。

▲4款定食之一的美國牛肉餅。（圖／記者黃士原攝）

▲4款定食之一的美國牛小排。（圖／記者黃士原攝）

受邀來台的宋夏瑟蘭主廚，是韓國米其林三星餐廳Mingles的創始成員，他與餐廳主廚姜珉求因共同旅居西班牙習藝而結為好友，受當地盛行的佐酒小食文化所啟發，返韓後，兩人於首爾聖水洞創立了MAMALEE餐廳，由宋夏瑟蘭掌杓，將韓國日常餐桌上不可或缺的小菜提升為料理主角，打造兼具Fine Dining細節與餐酒館氛圍的新型態韓式餐飲空間。

▲韓式蓮藕炸雞。（圖／記者黃士原攝）

宋夏瑟蘭這次客座晶華，一樓azie的菜單共有美國牛肉餅、辣醬炒豬肉、紅燒馬加魚及美國牛小排4款定食，每份定食皆搭配多款韓式小菜，透過醃漬、涼拌、燉煮及拌炒4種不同料理形式，呈現韓國餐桌靈魂的多樣風貌，也呼應宋主廚將日常料理提升為Fine Dining體驗的料理哲學。此外，宋主廚也推薦融合韓國風味與義式料理手法的韓義套餐，包括韓式辣醬義大利麵及鮑魚糯米燉飯2道代表作品。

▲鮮蝦羽衣甘藍煎餅。（圖／記者黃士原攝）

▲奶油明太子寬扁麵。（圖／記者黃士原攝）

位於酒店2樓的上庭酒廊，則延續MAMALEE於首爾餐酒館的概念，推出適合搭配美酒分享的BAR FOOD菜單，包括韓式蓮藕炸雞、鮮蝦羽衣甘藍煎餅、羅勒章魚沙拉、辣炒年糕麵及奶油明太子寬扁麵等特色料理。佐食的調酒系列則有羅勒春茶、香柚碧螺春、烏梅烏龍以及蜂蜜蘋果4款選擇。

▲辣炒年糕麵。（圖／記者黃士原攝）

韓式蓮藕炸雞是MAMALEE最具代表性的菜色，宋夏瑟蘭突破傳統韓式炸雞搭配炸馬鈴薯的既定印象，改以炸至金黃酥脆的蓮藕片搭配外酥內嫩的雞腿肉，即使裹上濃郁甜辣醬汁，依然保有令人驚豔的酥脆口感。此外，以鮮蝦與羽衣甘藍製成的韓式煎餅，則是結合韓國家常料理與現代料理思維。

▲首爾三大烤肉名店「囕盈豚」將登台，暫定8月進駐大巨蛋。（圖／業者提供）

另外，繼金豬食堂後，首爾三大烤肉名店之一的「囕盈豚」（남영돈）也將被引進台灣，預計下半年進駐台北大巨蛋商場，暫定8月開幕。

「囕盈豚」（남영돈）與「夢炭」、「金豬食堂」並列為首爾三大烤肉名店，是一家擁有30年歷史的炭火烤豬肉店，因BTS、SEVENTEEN等韓星造訪而聲名大噪，招牌是嚴選豬頸肉與豬頰肉，以炭火燻烤鎖住肉汁，餐廳還會附贈5種醬料搭配享用。

囕盈豚已由開展餐飲集團取得代理權，台灣首店預計下半年進駐台北大巨蛋商場，暫定8月開幕，餐廳占地80坪，規劃了90個座位，詳細菜單與價格仍未公開。

