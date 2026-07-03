北海道「富良野・美瑛慢車號」9/23停駛　把握機會搭車看薰衣草

▲「富良野・美瑛慢車號」將於9月23日停駛。（圖／JR北海道提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

JR北海道宣布，觀光列車「富良野・美瑛慢車號（Norokko號）」將行駛至9月23日止，這列以慢速行駛聞名的觀光列車，透過大片車窗帶領旅客欣賞富良野、美瑛沿線田園與丘陵景觀，是每年夏季最受歡迎的鐵道體驗之一。

「富良野・美瑛慢車號」全車皆為指定席，旅客須事先預約座位。若未能預訂到指定席，也可搭乘沿線普通列車前往，夏季期間部分普通列車同樣會停靠臨時設置的「薰衣草花田站」，方便旅客前往富田農場等賞花景點，沿途也能欣賞北海道療癒的田園風光。

▲「富良野・美瑛慢車號」沿途風景。

針對從札幌出發的旅客，JR北海道推薦使用「札幌－富良野區域鐵路周遊券」，周遊券可連續使用4天，若事先購買海外預售電子兌換券，還可比在北海道指定車站購買現省1000日圓。此外，搭乘富良野薰衣草特急與富良野・美瑛慢車號皆無須額外支付車資，但指定席仍須由旅客於北海道境內主要車站預約。

▲富田農場的薰衣草花田最受台灣人青睞。

富良野與美瑛一直是北海道代表性的旅遊目的地，每逢夏季薰衣草盛開時吸引大量旅客造訪，秋季則可欣賞丘陵染上紅、黃、綠交織的層次色彩。JR北海道表示，最推薦的造訪時機為7月薰衣草花季，以及10月的秋日景觀。

▲▼也可搭富良野薰衣草特急列車來場一日遊。

若規劃一日遊，也可搭乘薰衣草季限定行駛的「富良野薰衣草特急（Furano Lavender Express）」。列車全車為指定席，從札幌出發約2小時即可直達富良野，中途無須轉乘，即使旅遊旺季也能避開道路壅塞，是前往富良野相當便利的交通方式。

▲日之出公園遊客相對少，能更舒適的欣賞薰衣草花田。

抵達富良野後，可順遊當地三大薰衣草景點。其中，富田農場距離「薰衣草花田站」步行約7分鐘，是最受歡迎的賞花名所；北星山薰衣草園從中富良野站步行約10分鐘即可抵達，可搭乘單人纜車俯瞰整片薰衣草花田；日之出公園則從上富良野站步行約15分鐘，因遊客相對較少，能欣賞花田與十勝岳連峰交織而成的景色，也是當地的人氣攝影景點。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）