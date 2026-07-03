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台中梧棲「1.1公頃鴨母寮公園」8月啟用　有籃球場、親子遊戲場

▲▼位於梧棲區興農里、永寧里及永安里的「聯合活動中心暨鴨母寮公園」已完工，預計8月正式啟用。（圖／台中市政府建設局提供）

▲位於梧棲區「聯合活動中心暨鴨母寮公園」已完工，預計8月正式啟用。（圖／台中市政府建設局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台中梧棲多了一處全新的休憩空間。位於梧棲區興農里、永寧里及永安里的「聯合活動中心暨鴨母寮公園」已完工，預計8月正式啟用。該基地前身為梧棲第七公墓，如今改建為活動中心及約1.1公頃公園，提供居民集會、運動及親子休閒使用。

▲▼位於梧棲區興農里、永寧里及永安里的「聯合活動中心暨鴨母寮公園」已完工，預計8月正式啟用。（圖／台中市政府建設局提供）

▲▼基地前身為梧棲第七公墓，如今改建為活動中心及約1.1公頃公園。

▲▼位於梧棲區興農里、永寧里及永安里的「聯合活動中心暨鴨母寮公園」已完工，預計8月正式啟用。（圖／台中市政府建設局提供）

聯合活動中心為地上2層建築，總樓地板面積約1,355平方公尺，一樓採開放穿透式設計，可結合戶外廣場舉辦活動；二樓則規劃里辦公室及教學空間，可作為課程、社區活動及會議使用。

▲▼位於梧棲區興農里、永寧里及永安里的「聯合活動中心暨鴨母寮公園」已完工，預計8月正式啟用。（圖／台中市政府建設局提供）

▲▼聯合活動中心為地上2層建築，總樓地板面積約1,355平方公尺；鴨母寮公園則規劃多項全齡設施，包括兒童遊戲場、籃球場、槌球場、體健設施。

▲▼位於梧棲區興農里、永寧里及永安里的「聯合活動中心暨鴨母寮公園」已完工，預計8月正式啟用。（圖／台中市政府建設局提供）

戶外的鴨母寮公園則規劃多項全齡設施，包括兒童遊戲場、籃球場、槌球場、體健設施，並依海線氣候配置多樣化植栽及綠地，適合親子放電、長者運動及居民休憩，成為梧棲新的社區公園。

▲▼位於梧棲區興農里、永寧里及永安里的「聯合活動中心暨鴨母寮公園」已完工，預計8月正式啟用。（圖／台中市政府建設局提供）

▲目前建物及公園皆已完工並完成移交，待相關作業完成後，預計今年8月正式對外開放。

台中市建設局表示，整體工程投入約1.3億元，目前建物及公園皆已完工並完成移交，待相關作業完成後，預計今年8月正式對外開放。

關鍵字： 台中旅遊 梧棲旅遊 聯合活動中心暨鴨母寮公園

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