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先喝道聯名《間諜家家酒》推角色杯、周邊　芒果新品買1送1

▲先喝道找來人氣動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》展開聯名企劃。（圖／先喝道提供）

▲先喝道找來人氣動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》推出聯名活動。（圖／先喝道提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

先喝道聯名人氣動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，不僅推出安妮亞、彭德等角色飲料杯，還有磁鐵、帆布平口袋限定周邊；另外，還有2款芒果新品，開賣首日買1送1。可不可熟成茶行則與55688台灣大車隊合作，推出「柚檸紅茶」，掃描飲料杯身QR CODE可領取限量300元乘車金。

先喝道推出4款間諜家家酒飲料紙杯，有洛伊德、約兒、安妮亞、彭德等款式，7月10日起於門市購買飲料即可獲得，同時開賣2款芒果聯名新品，「夏日芒果冰茶」以愛文芒果果粒、芒果果露與花開茉綠茶調製而成，每杯75元；「夏日芒果爆沙」把芒果、鮮乳打成冰沙，再結合花開茉綠茶，每杯95元。2款新品於10日當天同品項買1送1。

聯名周邊於7月15日起販售，包括「間諜家家酒冰箱磁鐵（佛傑一家A款／B款）」加購價99元、「間諜家家酒帆布平口袋（安妮亞款／安妮亞與彭德款）」加購價258元，門市單筆消費滿89元即可加購1個，售完為止。

▲先喝道找來人氣動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》展開聯名企劃。（圖／先喝道提供）

▲7月15日起開賣限量周邊。

▲▼可不可熟成茶行跨界攜手台灣計程車品牌「55688台灣大車隊」推出聯名飲品「柚檸紅茶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成茶行與55688台灣大車隊合作推出聯名飲品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，可不可熟成茶行跨界攜手台灣計程車品牌「55688台灣大車隊」推出聯名飲品「柚檸紅茶」，以麗春紅茶為基底，加入韓國蜂蜜柚子醬、檸檬汁，一般門市價65元、商場價75元，7日上市。

還有限量飲料紙杯，購買聯名飲品掃描杯身QR CODE可領取55688新客專屬乘車金300元，送完為止。

▲▼可不可熟成茶行跨界攜手台灣計程車品牌「55688台灣大車隊」推出聯名飲品「柚檸紅茶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲購買聯名飲品，掃描杯身QR CODE可領取限量55688新客專屬乘車金300元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 先喝道 可不可熟成茶行

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