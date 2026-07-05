淡水「夏日冰水奇園」憑百元發票入場　鶯歌免費戲水、夜賞光雕

▲淡水滬尾藝文休閒園區推出2日限定的「2026夏日冰水奇園」。（圖／滬尾藝文休閒園區提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

暑假就是要玩水！隨著淡江大橋、捷運三鶯線陸續通車，前往淡水、鶯歌更加便利。今年夏天，淡水滬尾藝文休閒園區推出2日限定「2026夏日冰水奇園」，憑100元發票即可入場參加；鶯歌陶瓷博物館除了7月30日前免門票，戶外戲水池也同步開放，成為雙北親子消暑新去處。

▲▼2026夏日冰水奇園將於滬尾藝文休閒園區埔頂草原登場。



位於淡水河岸的滬尾藝文休閒園區，將於7月11日、8月1日下午4點至6點，在將捷金鬱金香酒店旁草地舉辦「2026夏日冰水奇園」，規劃兩大互動遊戲，包括拿起水槍互相潑水的「水花大亂鬥」，以及考驗速度與默契的「球球攻防戰」，讓大小朋友在沁涼水花中盡情消暑。

活動共有3種入場方式，凡購買100元活動券（限FAB會員）、憑滬尾藝文休閒園區當日消費滿100元發票，或入住將捷金鬱金香酒店並出示房卡，即可參加。

▲鶯歌陶瓷博物館戲水設施。（圖／翻攝自鶯歌陶瓷博物館）



另外，捷運三鶯線通車後，也帶動鶯歌、三峽一帶觀光熱度，業者預估來客可望成長約2成。鶯歌陶瓷博物館與新北市美術館皆祭出優惠，7月30日前均可免費入館；其中，鶯歌陶博館戶外戲水池將開放至8月30日，開放時間為每周三至周五上午9點30分至下午5點，國定假日延長至晚間6時，周一、周二休池保養。此外，7月5日陶博館也將延長開館至晚間8點。

▲▼新北市美術館即日起至7月12日推出《海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場》。（圖／新北市美術館提供）



新北市美術館即日起至7月12日推出「建築光雕暨聲光環境劇場：海山夜行」，結合光雕投影、聲音設計、燈光與劇場元素，帶來約10分鐘的沉浸式夜間體驗，今晚加碼煙火，為配合展演，7月5日、11日及12日將地下1樓探索基地免票展區延長開放至晚間9點。