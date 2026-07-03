高雄「台鐵機廠親子遊樂園」8/8啟用　30種設施免費玩

▲高雄新景點「台鐵機廠親子遊樂園」將於8月8日開放。（圖／翻攝自高雄市政府官網，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄又有新景點！全台最大的室內全齡樂園「台鐵機廠親子遊樂園」將於8月8日啟用，有多達30項遊樂設施，包括高雄首座雲朵彈跳床、Pump Track破浪騎乘場、高空纜繩及戲水區，未來免費開放讓民眾使用。

高雄市政府表示，「台鐵機廠親子遊樂園」位於鳳山的「台鐵高雄機廠」內，歷經10年討論與規劃。園區佔地1.5公頃，共有30多項遊樂設施，並採半露天設計，融入台鐵舊機廠意象，規劃多項適合不同年齡層的遊具。

▲▼台鐵機廠親子遊樂園未來免費對外開放。

除了有多個高雄首次設置的遊樂設施外，現場也結合鐵道意象，設置篷守車作為特色景觀，並規劃攤位供民眾購買餐飲，提升整體遊憩品質。

目前營業時間初步規劃為上午9點至晚上7點開放，考量設施維護及安全管理，每周將安排1至2天休園，詳細資訊在正式營運前再對外公布。

▲▼鹽埕市民廣場。（圖／翻攝自高雄市政府工務局臉書專頁）

此外，「鹽埕市民廣場」歷經一年改造，近期以全新面貌重新開放讓民眾使用。鹽埕區早年為高雄重要的政經發展中心，昔日著名的「鹽埕圓環」更承載許多老高雄人的共同記憶。

改造後廣場以「飛濺水滴」為設計概念，重新塑造場域空間，透過複層式植栽提升綠覆率，兼具景觀美感與生態功能。中央區域更融入舊鹽埕圓環意象，打造結合水霧設施、階梯廣場與多變地形的「鹽埕酷環」，不僅成為可舉辦多元活動的公共空間，也藉由水霧降溫，營造舒適的微氣候環境。

此外，人行動線全面整合進廣場設計中，改善過去通行不便的問題，讓民眾能自由穿梭於都市與綠地之間，大幅提升整體使用便利性。