《米其林指南》首度進駐紐西蘭！15餐廳摘星　皇后鎮拿下二星

▲紐西蘭正式加入《米其林指南》評選版圖，成為大洋洲第一個納入該指南的國家。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

紐西蘭正式加入《米其林指南》評選版圖，成為大洋洲首個納入該指南的國家。《紐西蘭米其林指南2026》最新名單出爐，共收錄110間餐廳，涵蓋奧克蘭、威靈頓、基督城與皇后鎮4大城市，其中15間餐廳獲得星級肯定，掀起當地餐飲界話題。

▲▼《紐西蘭米其林指南2026》公布；獲二星的皇后鎮餐廳Essence可飽覽瓦卡蒂普湖景色。（圖／紐西蘭觀光局提供，下同）



在今年評選結果中，皇后鎮餐廳Essence獲頒唯一的二星榮耀，成為全紐西蘭最高星級餐廳。另有奧克蘭Ahi.等14間餐廳獲得一星肯定，並有35間入選必比登推介、60間入選《米其林指南》名單。

皇后鎮奪二星 湖景餐廳成焦點

唯一摘下二星的Essence位於皇后鎮山坡上，可俯瞰瓦卡蒂普湖景色，由主廚 Paul Froggatt 領軍。餐廳以當季紐西蘭食材設計套餐，結合現代料理手法與在地風土特色，主廚也表示，這項肯定屬於整個團隊與供應商，是對紐西蘭餐飲文化的重要肯定。

▲▼位於奧克蘭市區的Ahi.摘下一星。（圖／記者彭懷玉攝）



奧克蘭、威靈頓等地共14間餐廳摘下一星

一星餐廳分布於4大城市，其中奧克蘭5間、威靈頓3間、基督城2間、皇后鎮4間，包括 Paris Butter、Ahi.、Mudbrick、Amisfield、Rātā 等知名餐廳皆榜上有名。

▲▼基督城的Tussock Hill與所在葡萄園緊密相連，將風土條件與釀酒文化融入餐飲；奧克蘭的Paris Butter。



此外，必比登推介共有35間餐廳入選，主打高CP值美食體驗；另有60間餐廳列入指南入選名單，反映當地餐飲整體水準受到肯定。

▲《米其林指南》指出，紐西蘭餐飲特色在於「純粹」。



純淨食材成關鍵 米其林盛讚紐西蘭風土

《米其林指南》指出，紐西蘭餐飲特色在於「純粹」，從當季食材運用、自然環境到待客文化，都展現與土地緊密連結的飲食風貌。

當地餐廳大量使用海鮮、牧場肉品與高山農產品，並結合毛利文化精神，強調與自然共生與尊重食材本質，也成為評審團最印象深刻的特色之一。

▲《紐西蘭米其林指南2026》最新名單出爐。



紐西蘭完整摘星分布

二星：皇后鎮 1間（Essence）

一星：14間（奧克蘭5、威靈頓3、基督城2、皇后鎮4）

必比登推介：35間

入選餐廳：60間