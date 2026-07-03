桃園露營車每晚最低6千元　還可玩獨木舟、吃海陸BBQ

▲「桃禧屋型帳」每晚每帳7,000元起，附獨立衛浴，以及MINI BAR。（圖／桃禧飯店集團提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

暑假正式展開，不少家長煩惱帶孩子去哪放電。桃園兩大豪華露營園區相繼推出夏季住房專案，從一泊二食到一泊四食皆有優惠，每晚最低6,000元起含早餐，還能玩獨木舟、戲水池等設施，供父母們出遊參考。

▲「森Zoo主題營位」露營車，最低每晚每車6,000元，擁有獨立衛浴，並附贈房內MINI BAR。



桃禧漫遊渡假露營園區

位於大溪、鄰近石門水庫的「桃禧漫遊渡假露營園區」，自7月6日至8月31日平日推出暑期限定住房專案，凡入住雙人一泊二食專案，即贈ANESSA「水嫩寶貝敏感肌防曬凝膠15g」，讓旅客安心享受戶外活動。

▲專案贈ANESSA「水嫩寶貝敏感肌防曬凝膠15g」。



房型提供露營車與屋型帳選擇，最低每晚6,000元起，行程包含晚餐BBQ與隔日早餐，園區可以玩獨木舟、親子戲水池、攀爬設施等戶外空間，夜間還有星空電影院，雨天則改為手作DIY體驗，室內亦提供射箭、桌遊、撞球等娛樂設施。

▲▼一泊二食包含晚餐BBQ與隔日早餐吃到飽。



▲園區內可以玩獨木舟、親子戲水池、攀爬遊戲區等設施。



此外，園區同步響應《玩具總動員5》主題活動，即日起至8月2日於官方臉書留言參加抽獎，有機會獲得限量三眼怪掛飾防曬組。

▲▼朋趣豪華露營區戲水池；7月15日起新增碰碰車設施「栗比飛車」。（圖／天成逸旅-朋趣豪華露營提供，下同）



天成逸旅-朋趣豪華露營

位於龍潭的「天成逸旅-朋趣豪華露營」則推出暑假指定日7折優惠，7月至8月指定日期入住可享一泊四食露營車體驗。其中，栗比號雙人入住平日6,160元起，流星號6,930元起、雲端號7,238元起、曙光號7,546元起及天馬號7,700元起，每日限量5台。

▲▼天成逸旅-朋趣豪華露營雙人入住平日6,160元起；含豪華海陸BBQ。



除了入住一晚，套裝行程包含下午茶、海陸BBQ、宵夜、早餐箱、一堂DIY體驗。入住期間能暢玩童樂園設施，使用迷你高爾夫、戲水池及健身設施，7月15日起還新增碰碰車設施「栗比飛車」，讓親子族免費體驗，共度歡樂暑假時光。