ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南七股海鮮節7/11登場！「挖文蛤體驗」明起報名　每人50元

▲▼台南七股海鮮節。（圖／台南市政府提供）

▲台南七股海鮮節「挖文蛤體驗」最受歡迎。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

「2026台南七股海鮮節」將於7月11日至8月23日熱鬧展開，其中最受歡迎的「挖文蛤體驗」將有4個場次，7月4日早上9點起開放透過ibon線上報名，每人50元，持活動票券還可免費搭台灣好行。

台南市政府表示，「台南七股海鮮節」今年邁入20年，每年最受親子歡迎的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」活動，將於7月11至12日、7月25至26日登場，共計4場次，每場次限量3500人下水體驗，每人報名費50元。

今年潮汐預計可下水體驗的時間為早上11點至下午3點，仍將依活動當日潮汐狀況機動調整，提醒民眾可預留時間提前抵達。挖文蛤體驗使用ibon線上報名及繳費，且須至7-11便利商店取票，活動當天憑實體票券完成報到即可下水體驗。

▲▼台南七股海鮮節。（圖／台南市政府提供）

▲挖文蛤活動每人50元。

而購票的民眾只要憑當日挖文蛤的ibon票券，即可免費搭乘台灣好行「98府城台江線」，一路抵達終點站七股鹽山後，轉乘活動免費接駁車到六孔碼頭摸文蛤。

另為鼓勵大家住宿台南，參加民眾憑今年6月至7月住宿台南合法旅宿的發票或收據證明，一張發票可提供2人「免費」進場挖文蛤。

▲▼台南七股海鮮節。（圖／台南市政府提供）

▲「七股七寶宴」則從7月15日開放報名。

七股區公所表示，挖文蛤體驗活動現場還有邀集在地業者展售的社區農漁特產約20攤，可順道嚐鮮及購買在地伴手禮。而每年獲得好口碑的「揪團遊七GO」4大主題一日遊，活動限定優惠價每人850元，也從7月4日起開放網路報名。

每年一開賣即秒殺的「七股七寶宴」則將於8月9日在七股鹽山席開120桌，以產地尚青的七股七寶為食材，7月15日早上9點開放ibon線上報名訂桌，每人限訂1桌，每桌6500元。

關鍵字： 台南旅遊 台南七股海鮮節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【首間店熄燈】好市多起家厝走入歷史　告別29年歲月...員工不捨拍照留念

推薦閱讀

全家「水蜜桃霜淇淋」買2送2　7-11推布丁冰沙

全家「水蜜桃霜淇淋」買2送2　7-11推布丁冰沙

桃園2大露營車「1泊2食6千元起」

桃園2大露營車「1泊2食6千元起」

問安樂市場在地攤商都推這間！

問安樂市場在地攤商都推這間！

台南七股海鮮節挖文蛤體驗明起報名

台南七股海鮮節挖文蛤體驗明起報名

島語台中店線上預約3分鐘秒殺

島語台中店線上預約3分鐘秒殺

航港局啟動「2026海運安全月」四大宣導主題　守護航安，海好有你！

航港局啟動「2026海運安全月」四大宣導主題　守護航安，海好有你！

住進池畔美術館、最美園林避暑度假

住進池畔美術館、最美園林避暑度假

星宇全航線機票優惠7折起

星宇全航線機票優惠7折起

知卡宣50元門票抵百元　開幕日10點前免費戲水

知卡宣50元門票抵百元　開幕日10點前免費戲水

塞進大量蔬菜玉米！新莊超豪邁蔥蔬餅

塞進大量蔬菜玉米！新莊超豪邁蔥蔬餅

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

島語台中店線上預約3分鐘秒殺

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

宜蘭員山免擠人野溪秘境！隱身產業道路

大溪5千坪親子農園、賞紫薇花全免費

北市全新親水樂園開玩　7/4只要100元

島語台中店一般訂位上午11點開搶

探索廚房海鮮季登場不加價

暢遊北橫不開車更輕鬆　假日免費接駁7/4上路

台北雙連60年老店「燕山湯圓」歇業

台北「樂高夏日遊樂場」3關卡免費玩

熱門行程

最新新聞更多

全家「水蜜桃霜淇淋」買2送2　7-11推布丁冰沙

桃園2大露營車「1泊2食6千元起」

問安樂市場在地攤商都推這間！

台南七股海鮮節挖文蛤體驗明起報名

島語台中店線上預約3分鐘秒殺

航港局啟動「2026海運安全月」四大宣導主題　守護航安，海好有你！

住進池畔美術館、最美園林避暑度假

星宇全航線機票優惠7折起

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366