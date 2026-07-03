島語台中店線上預約3分鐘秒殺　現場超過400人排隊搶訂

▲台中漢神洲際廣場一早超過400位民眾現場排隊，等著搶訂島語台中店。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

有最難訂位吃到飽稱號的「島語自助餐廳」，台中漢神洲際店將於7月18日開幕，今天早上11點全面開放一般消費者訂位，網路、電話及現場同步接受預約，線上訂位網站7月18日至9月30日所有餐期，在3分鐘內就被訂光，湧入逾40萬筆流量搶訂。電話則是持續占線中，現場則是湧入超過400位民眾排隊等候搶訂。

▲島語台中漢神洲際店民眾排隊搶訂。（圖／業者提供）

島語自助餐廳漢神洲際店今天早上11點全面開放一般消費者訂位，網路、電話及現場同步接受預約，線上訂位網站在開放訂位的3分鐘內，7月18日至9月30日餐期預約就被訂滿，湧入逾40萬筆流量搶訂。

現場部分，一大早就有不少民眾到場等候，首位排隊民眾更於昨晚（7月2日）半夜12點即抵達現場排隊，上午10點30分開放排隊領取號碼牌後，現場隨即湧入近300位民眾排隊等候搶訂。電話則是一直占線中。

業者表示，今日開放可預訂7月18日至9月30日餐期，今日共釋出逾4萬5000個座位供消費者預約，網路、電話及現場各占3分之1。

▲兄弟飯店Buffet餐廳「薔薇廳」7/1部分餐期漲價。（圖／取自兄弟飯店臉書）

另外，台北兄弟大飯店Buffet餐廳「薔薇廳」7月1日起調漲部分餐價，成人平日午餐從690元漲到720元（漲30元），假日午餐從750元漲到770元（漲20元），假日下午茶從650元漲到690元（漲40元）。

兒童平日午餐從345元漲到360元（漲15元），假日午餐從375元漲到385元（漲10元），假日下午茶從325元漲到345元（漲20元）。幼童價180元維持不變。

除了漲價，兒童跟幼童計價方式也有變動，從身高改成年齡，12歲以上為成人價、6歲以上、未滿12歲為兒童價，3歲以上、未滿6歲為幼童價。

