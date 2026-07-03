住日月潭湖景飯店體驗採果、搭熱氣球　新竹「南園」推提燈夜遊

▲海拔約750公尺的日月潭「漢來日月行館」，夏季氣溫比西部平原低5度左右。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

全台連日高溫，不少旅人開始把「避暑」列為夏季旅行首選。今年兩間頂級度假旅宿，不約而同推出夏日住房提案。位於海拔約750公尺的日月潭「漢來日月行館」，打造結合在地風土、美食與採果體驗的湖畔假期；新竹「The One南園」則把焦點放在夜晚，透過提燈夜遊、觀星、草本泡湯及風土餐桌，讓旅人遠離城市暑氣。

▲漢來日月行館猶如一座「池畔美術館」。（圖／記者彭懷玉攝）



日月潭湖畔避暑 入住送採果、搭氦氣球俯瞰山景

被譽為全台頂級湖畔度假飯店的漢來日月行館，猶如一座「池畔美術館」。今年推出「盛夏山湖旅居」企劃，將避暑、湖景與在地體驗結合。餐飲以南投盛產的百香果、水蜜桃、鳳梨、紫玉葡萄等水果入菜，並搭配馬告、愛玉、高山茶、桂竹筍等山林旬味，打造限定夏季菜色。

▲▼「漢來日月行館」餐飲以南投盛產的水果入菜；苔球植栽讓旅客深入認識在地風土。（圖／漢來日月行館提供）



除了餐桌體驗，也規劃百香果採摘、苔球植栽、茶席等活動，讓旅客深入認識南投風土。暑假同步推出兩款住房專案，其中「果香拾光」可走進果園體驗採果，一泊二食每晚22,800元起；另一款「天空之境氦氣球」每晚22,900元起，搭乘九九峰氦氣球，從120公尺高空俯瞰南投山巒與湖景，以不同角度欣賞山城景色。

▲▼南園被譽為「華人世界最美山中園林」；以九降風為靈感打造的《風檐》裝置藝術。（圖／南園提供，下同）



南園把夏夜變主角 提燈散步、泡草本暖湯看星空

占地21公頃的新竹The One南園，被譽為「華人世界最美山中園林」，曾接待柴契爾夫人、戈巴契夫等國際貴賓。夜晚可在管家帶領下提著燈籠漫步園區，欣賞由建築師隈研吾設計、以九降風為靈感打造的《風檐》裝置藝術，也能在晚風中享用冰棒，感受夏夜的靜謐氛圍。

▲館內每間客房皆設有湯池，夏季特別準備艾草、香茅、樟樹葉等草本暖湯。



館內每間客房皆設有湯池，夏季特別準備艾草、香茅、樟樹葉等草本暖湯，搭配蟲鳴、竹林與山風，成為不少旅客放鬆身心的夜間儀式。

▲▼餐飲則以台灣旬味為靈感，攜手15位職人獻上五段食藝款待；三五好友在山林間度過悠閒午後。



餐飲則以台灣旬味為靈感，從迎賓茶席、晚宴到早餐，串聯不同產地食材；夜晚還能走進閣樓聆聽黑膠音樂，在微醺與音樂陪伴下，放慢旅行節奏。

若沒有過夜計畫，The One南園也有一日遊方案，可參加園林導覽、葉拓、書法等文化體驗，在山林間度過悠閒午後，每人2,800元、四人同行8,000元；一泊多食住宿專案，每晚14,800元起。