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星宇全航線機票7折起！台中直飛北海道滑雪團開賣　住星野度假村

▲▼可樂旅遊星宇航空機票優惠。（圖／業者提供）

▲可樂旅遊將推出星宇航空全航線機票7折起優惠。（圖／可樂旅遊提供）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻下半年旅遊商機，可樂旅遊獨家與星宇航空合作，7月6日至25日推出機票促銷活動，搭配折扣碼最低下殺7折起，還有不限航點現折1717元優惠。此外，因應星宇航空「台中－札幌」將於10月2日開航，湯桂禎國際旅行社也推出「星星相遇」北海道滑雪行程，搶攻中台灣赴日滑雪市場。

此次機票優惠，凡可樂旅遊會員於上述活動期間，每日皆可領取星宇航空專屬優惠代碼，訂購美國、歐洲航線機票現折917元，東北亞、東南亞及港澳航線機票現折517元。7月17日當天登入可樂旅遊App，還能再搶不限航點現折1717元優惠代碼，數量有限，用完為止。

▲▼北海道星野TOMAMU。（圖／湯桂禎國際旅行社提供）

▲▼旅行社業者攜星宇推出台中直飛「北海道星野TOMAMU滑雪團」行程。（圖／湯桂禎國際旅行社提供）

▲▼北海道星野TOMAMU。（圖／湯桂禎國際旅行社提供）

同時，星宇航空「台中－札幌」將於10月2日開航，為中台灣唯一直飛北海道航線，湯桂禎國際旅行社也與星宇航空合作推出「星星相遇」全新滑雪行程2個梯次，結合直飛航班、北海道星野TOMAMU度假村住宿與完整滑雪體驗，打造一站式雪國旅遊選擇。

2梯次出發日分別為2027年1月19日與3月16日，1月出發每人團費7萬5800元起，3月出發每人團費6萬3800元起，行程包含北海道星野TOMAMU度假村住宿、滑雪吊椅券、滑雪裝備租借及機場接送服務。即日起至8月31日完成報名者，可享每人早鳥折扣1500元優惠，數量有限，額滿為止。

關鍵字： 星宇航空 可樂旅遊 湯桂禎國際旅行社 日本旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列 滑雪旅遊 星野集團 北海道旅遊

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