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暢遊北橫不開車更輕鬆！　假日免費接駁7/4上路

▲暢遊北橫不開車更輕鬆，假日免費接駁7/4上路

▲桃園推出「北橫旅遊接駁車」服務。（圖／風景區管理處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為響應低碳永續旅遊，並為無車族、銀髮族及遠道而來的旅客提供更友善的交通環境，桃園市政府風景區管理處於7月4日起正式推出「北橫旅遊接駁車」服務，提供民眾於國定假日及例假日「免費搭乘」，透過點對點的便利接駁，完美串聯角板山、小烏來及羅浮等北橫核心景點，讓民眾輕鬆遊北橫。

風景區管理處2指出，本次接駁規劃特別體貼「大眾運輸族」與「雙北/桃園都會區旅客」，不論從何處出發，都能藉由發達的大眾交通網絡輕鬆對接：

大眾運輸無縫銜接：旅客可搭乘「台灣好行大溪快線」、「台灣好行東眼山線」或桃園客運等班車，於大溪客運總站轉乘至「角板山公園站」下車，即可立刻無縫銜接北橫免費旅遊接駁車。

景點接駁極速暢遊：接駁車高效串聯三大景區，旅客上午可在「角板山」漫步形象商圈與行館歷史秘境；中午輕鬆搭上接駁車前往「小烏來」挑戰天空步道與宇內溪消暑；下午再搭接駁車至「羅浮」體驗泰雅原民工藝、享受溫泉足湯。三大願望一天滿足，完全不必操心景點間的交通銜接。

對於自行開車的民眾，本次服務也規劃了「外圍停車、核心接駁」的友善機制，開車族可將車輛停放於角板山的「介壽國中停車場」，再步行至「仁愛停車場」或「介壽國中」站搭乘接駁車進入核心景點，同樣能享受免在景區排隊等車位的便利性。

風管處提醒，目前接駁車服務僅於國定假日及例假日行駛。各停靠站點均配置熱心的服務人員協助旅客導引與搭乘，歡迎全國民眾、學生族與銀髮追景族多加利用這條高便利性的綠色交通廊帶，把駕駛開車的疲勞留給接駁車，把最輕鬆、舒適的能量留給北橫的明媚風光。

關鍵字： 北橫 不開車 免費接駁

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