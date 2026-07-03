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島語台中店一般訂位上午11點開搶　網路、電話與現場同步受理

▲島語2店 。（圖／記者黃士原攝）

▲島語漢神洲際店今天上午11點全面開放一般消費者訂位，上圖為高雄店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

有最難訂位吃到飽稱號的「島語自助餐廳」，漢神洲際店將於7月18日開幕，今天早上11點全面開放一般消費者訂位，網路、電話及現場同步接受預約，幸運搶到的民眾，記得在指定時間內支付500元訂金，逾期將自動取消訂位。

島語自助餐廳上周公告漢神洲際店的訂位資訊，與以往稍有不同，採兩階段開放訂位。首波率先回饋「來美食PLUS」會員優先搶訂，線上領取「優先訂位券」的人可於昨日早上11點到現場辦理訂位，不過為了能取得較好時段，不少民眾8點就到場，等了3小時才進場。

▲鮭魚生魚片。（圖／記者黃士原攝）

第二波則是今天早上11點全面開放訂位，網路、電話及現場同步接受預約（開放訂位日期為7/18至9/30），業者也提醒，為維護消費者的訂位權益，完成預約後需要先支付500元訂金，逾期將自動取消訂位（訂位日為1至7日內需於訂位日2日內支付，訂位日為8日後，需於7日內支付）。

島語是漢來美食2023年推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒。7月18日開幕的漢神洲際店，餐價維持現行收費標準，周一至周四午餐每位1,490元、晚餐1,790元；周五午餐1,490元、下午餐1,490元、晚餐1,790元；假日午餐1,790元、下午餐1,490元、晚餐2,090元，以上價格均需加收10%服務費。

▲NAGOMI 7/1漲價。（圖／欣葉提供）

另外，欣葉集團旗下頂級日式料理buffet「NAGOMI」7月1日起漲價，周一至周五午餐從1380元漲到1480元，漲幅為100元（7%）；平日晚餐則從1580元漲到1780元，漲幅達200元（13%）。周末例假日與特殊節日的午餐及晚餐，則從1780元調漲至1980元，漲幅皆為200元（11%）。

NAGOMI是欣葉國際餐飲2022年推出日本和食自助餐品牌，在餐檯上供應「先付」、「造身」、「壽司」、「燒物」、「揚物」、「強餚」、「炊合」、「煮物」、「食事」、「汁物」、「甘味」、「飲物」共12種類別，有上百款料理可讓饕客吃到飽，目前有中山店及雅新光A8店。

關鍵字： 美食雲 島語 島語台中店 吃到飽 Buffet

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