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栢麗廳餐券最低7折！晶華線上旅展明登場　指定套票再享買10送1

▲栢麗廳。（圖／晶華酒店提供）

▲栢麗廳。（圖／晶華酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北國際夏季旅展將於7月17日起於台北世貿登場，晶華酒店、美福大飯店搶先推出線上旅展，其中栢麗廳餐券除了最低7折外，平日午餐及下午茶單人套票還有買10送1優惠。

晶華酒店除了夏季旅展實體攤位之外，線上旅展將於明天登場，集結住宿、美饌、SPA等超過百項旅展商品，其中深受消費者喜愛的栢麗廳，則推出早餐、午餐、下午茶及假日晚餐等多款優惠券，最低7折。平日午餐及下午茶單人套票還有買10送1優惠。

▲栢麗廳線上旅展餐券優惠。（AI協作圖／記者黃士原製作，經編輯審核）

▲栢麗廳線上旅展餐券優惠。（AI協作圖／記者黃士原製作，經編輯審核）

▲泰市場。（圖／記者黃士原攝）

泰市場同步推出平日午餐雙人、四人優惠券及午、晚餐套票，滿足不同聚餐需求，優惠68折至79折。位於飯店中庭的azie餐廳仍然強打「美國冠軍爐烤肋眼牛排」券（76折），三燔本家與三燔北投則有多款壽喜燒及日本A5和牛放題券，最低69折。

▲台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」。（圖／台北美福大飯店提供）

台北美福大飯店線上旅展昨天開跑，人氣最旺的台北美福彩匯自助餐廳，今年推出4人同行券及套券買8送1、買12送2的優惠組合。「下午茶餐券」原價每位1380元+10%，4人同行每人923元（61折），「午、晚餐券」原價每位1680元+10%起，購買單人券12張套券再加贈2張餐券，每人最低只要1380元起（75折起）。線上購買「平日自助午、晚餐單人券」8張，加送周五至周日適用的「下午茶餐單人券」1張。

關鍵字： 美食雲 栢麗廳 晶華

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