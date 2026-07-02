桃園蓮花季7/4登場　賞6大裝置藝術、聽民歌演唱會

▲「2026桃園蓮花季」一共有6大主題裝置。（圖／桃園市農業局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

此刻賞荷正是時候！「2026桃園蓮花季」將於7月4日至8月30日在觀音區蓮花園休閒農業區開跑。桃園市農業局表示，今年荷花面積約7公頃，目前盛開3-4成，本屆除了打造6大裝置藝術，也規劃婚紗漫步、七夕活動、民歌演唱會及農村體驗。

▲▼「大鵲幸」；「豬蓮璧荷」帶領民眾認識觀音的自然與農村文化。



桃園蓮花季以「百蓮好荷」為主題，打造出婚紗與蓮花意象設計的「百蓮好荷」、象徵圓滿幸福的「荷你有圓」、結合大王蓮與心型鞦韆的「愛的蓮線」，以及融合濕地生態與農村特色的「藕然花現你」、「豬蓮璧荷」及「大鵲幸」，6座大型裝置讓遊客與之合影，一併認識觀音的自然與農村文化。

▲▼蓮花園休閒農業區荷花目前盛開3-4成。

活動期間每逢周末都有不同主題活動，包括親子寫生、劇團演出、瓜果DIY、客家藝文、原民樂舞等，其中最受矚目的「浪漫婚紗漫步」體驗，民眾可穿上婚紗、手持捧花，在蓮花池畔留下浪漫美照；7月18日則安排民歌演唱會，重溫經典歌曲。

7月4日開幕首日同步舉辦西瓜評鑑暨超級大南瓜頒獎典禮，並邀請樂天女孩筠熹及金曲客家組合「兩公婆樂團」演出。假日主會場也提供免費接駁車，每30分鐘一班。

▲隨著氣溫升高，約上午9點後便會逐漸閉合，建議民眾最好上午8點前抵達。



由於蓮花多在清晨至上午盛開，隨著氣溫升高，約上午9點後便會逐漸閉合，建議民眾最好上午8點前抵達，不僅花況最佳，也能避開炙熱高溫。

▲▼大漢溪畔濕地荷花預計可盛開至8月。（圖／新北市高灘處提供）



除了桃園，新北大漢溪沿岸皆有荷花盛開。包括樹林鹿角溪人工濕地、板橋浮洲人工濕地及新海濕地，目前都能見到荷花綻放之倩影，新北市高灘處表示，花期預計持續至8月。

若想拍出最佳畫面，建議上午9點至11點前往，陽光柔和、色彩飽和，適合攝影與散步，也可結合大漢溪自行車道規劃半日遊，沿途欣賞夏日限定的風景。